Ургант впервые за 15 лет не будет вести «Золотой граммофон», его заменит Галыгин

Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона»

Ургант вел церемонию вручения премии с 2008 года. Он выступил против спецоперации на Украине, с конца февраля в эфире не выходит его шоу «Вечерний Ургант»

Иван Ургант (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году проведут телеведущие Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», — сказал Галыгин.

РБК обратился за комментарием к Ивану Урганту.

Прежде церемонию вручения «Золотого граммофона» с 2008 года вел телеведущий Иван Ургант, его соведущими в разные годы становились Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и др.

Ургант выступил против ввода российских войск на Украину. В начале марта телеграм-канал Baza сообщил об эмиграции телеведущего из России с женой и двумя дочерьми, в середине того же месяца Ургант рассказал, что уехал в отпуск и пообещал вернуться обратно. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — писал он.

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля. С тех пор телеканал не раз опровергал данные о закрытии передачи. В пресс-службе «Первого канала» РБК поясняли, что шоу не выходит в эфир, так как телеканал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

Ургант также не появился в новом фильме франшизы «Ёлки», продюсер Евгений Кулик заверил, что сценарий к фильму писали в ноябре прошлого года и персонажа телеведущего там не было изначально.

