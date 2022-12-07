Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Москва на треть перевыполнила годовой план по строительству недвижимости Город, 14:01
Сэм Бэнкман-Фрид нанял адвокатом бывшего помощника федерального прокурора Крипто, 14:00
Аналитики сообщили о двукратном падении спроса на элитные ЖК в Москве Недвижимость, 13:58
Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа Общество, 13:56
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех 13:56
Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона» Общество, 13:55
СК возбудил дело после гибели 16 человек в аварии с грузовиком в ДНР Общество, 13:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кокорина второй месяц подряд признали лучшим игроком кипрского «Ариса» Спорт, 13:49
Кремль назвал внутренней проблемой Германии аресты «граждан Рейха» Политика, 13:45
Кремль назвал риски рекордного бюджета Пентагона Политика, 13:43
Мечетин лишился контроля над Beluga и покинул руководство компании Бизнес, 13:41
Кремль объяснил включение Коца в состав СПЧ «феноменом военкоров» Политика, 13:37
Шумиха вокруг Роналду и праздник Марокко. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:37
Близкий участвует в СВО. Как говорить об этом с детьми и родственниками Pro, 13:36
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона»

Ургант впервые за 15 лет не будет вести «Золотой граммофон», его заменит Галыгин
Ургант вел церемонию вручения премии с 2008 года. Он выступил против спецоперации на Украине, с конца февраля в эфире не выходит его шоу «Вечерний Ургант»
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году проведут телеведущие Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», — сказал Галыгин.

РБК обратился за комментарием к Ивану Урганту.

Прежде церемонию вручения «Золотого граммофона» с 2008 года вел телеведущий Иван Ургант, его соведущими в разные годы становились Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и др.

Ургант выступил против ввода российских войск на Украину. В начале марта телеграм-канал Baza сообщил об эмиграции телеведущего из России с женой и двумя дочерьми, в середине того же месяца Ургант рассказал, что уехал в отпуск и пообещал вернуться обратно. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — писал он.

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля. С тех пор телеканал не раз опровергал данные о закрытии передачи. В пресс-службе «Первого канала» РБК поясняли, что шоу не выходит в эфир, так как телеканал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Не до жиру: почему в России притесняют сотрудников с лишним весом
Лучшие дивидендные акции: от кого ждать выплат за 2022 год
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist

Ургант также не появился в новом фильме франшизы «Ёлки», продюсер Евгений Кулик заверил, что сценарий к фильму писали в ноябре прошлого года и персонажа телеведущего там не было изначально.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Иван Ургант «Золотой граммофон» «Русская медиагруппа»
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Ургант опроверг отказ встать под гимн России перед спектаклем
Общество
«Первый канал» назвал «собачьей чушью» закрытие «Вечернего Урганта»
Технологии и медиа
Прилепин ответил на шутку Урганта про ГРАД приглашением съездить в Изюм
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter