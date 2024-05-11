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Вдова Окуджавы извинилась за программу концерта, из которой пропал Ургант

Ургант должен был выступить на концерте, посвященном юбилею Булата Окуджавы, но затем его имя убрали из афиш. Вдова барда попросила прощения за перестановки в программе и призналась: решение все же провести концерт было непростым
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Выступление телеведущего и шоумена Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант», посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы, пишет портал Msk1.ru.

Первоначально Ургант был заявлен среди участников концерта, следует из фотографий афиши и архивированной версии страницы с анонсом, опубликованного на сайте концертного зала имени П. И. Чайковского. В актуальной версии анонса имя телеведущего отсутствует. Из новой афиши убрали также упоминание артистки Елены Кореневой, а вместо изначально планировавшегося Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.

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Общество

В начале концерта на сцену вышла вдова барда Ольга Окуджава и принесла извинения за изменения в программе, но не произнесла имя Урганта и не озвучила причины произошедшего. «Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», — призналась она.

РБК обратился за комментарием к Урганту, Смехову и в пресс-службу Московской филармонии.

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Общество
Иван Ургант

Ургант в день начала Россией военной операции на Украине выступил с антивоенным заявлением, примерно с того же периода его шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. В конце 2022 года он впервые за 15 лет не вел церемонию «Золотой граммофон», а онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием телеведущего. Осенью 2023-го шоумен выступил с лекцией в МГИМО, вскоре своей должности лишился замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший Урганта. В университете подчеркнули, что тот ушел по своему желанию.

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Life
Поэт и писатель, композитор, бард Булат Шалвович Окуджава выступает в Тбилисском государственном университете им. Иванэ Джавахишвили. 1 июня 1988 года

Смехов и Коренева также выступали с антивоенной позицией.

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Юлия Овчинникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Иван Ургант Москва отмена концертов Булат Окуджава Вениамин Смехов Валерий Баринов Елена Коренева
Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
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