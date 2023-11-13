Арестович сообщил о конфликте между Зеленским и военными

Арестович заявил, что президент Украины и главком ВСУ по-разному смотрят на конфликт с Россией, «это ненормально». В офисе президента подчеркивали, что между Зеленским и Залужным раскола нет, у них единая позиция

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью El Mundo раскритиковал политику главы государства Владимира Зеленского, назвав ее неэффективной, и заявил о наличии конфликта между президентом и военным руководством страны.

По мнению Арестовича, Зеленский сталкивается с критикой, и из-за этого «его речь становится все более эмоциональной». «Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Это проблема», — сказал он.

Арестович заявил, что поддерживает точку зрения главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик. «Между президентом и военными существует конфликт. Но правду сказал Залужный», — считает он. По словам экс-советника, главком говорит о ходе военных действий одно, а президент — совсем другое, и «это ненормальная ситуация».

Мысль о тупике на фронте Залужный озвучил в интервью изданию Economist, сказав также, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». Зеленский с ним не согласился. Глава государства признал, что ситуация на фронте сложная, но заявил, что ее нельзя назвать патовой. «Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем нужно думать», — призвал он. В Москве неоднократно заявляли о провале украинского контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу в начале ноября говорил, что украинские войска безуспешно атакуют российские позиции на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Власти осуждают западные государства за поставку Киеву вооружений.

В офисе Зеленского раскритиковали интервью Залужного, замглавы офиса Игорь Жовква говорил, что некоторые партнеры «в панике» связывались с Киевом и спрашивали, действительно ли страна находится в тупике. Глава офиса Андрей Ермак при этом подчеркивал, что между Зеленским и Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу военных действий. Там опровергли сообщения о планах отправить Залужного в отставку.

Арестович, с тех пор как ушел с должности советника главы офиса президента зимой 2023 года, не раз критиковал руководство и говорил об ошибках контрнаступления. 1 ноября он представил свою политическую программу из 14 пунктов, которые касаются экономики, военной сферы, внутренней и внешней политики и т.д. Тогда же он сказал агентству «Интерфакс-Украина», что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах, дата которых пока неизвестна из-за военного положения.

В России Арестович объявлен в розыск и внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.