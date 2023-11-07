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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского опровергли сообщения о планах уволить Залужного

Советник офиса Зеленского Лещенко опроверг данные о планах уволить Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минобороны Украины Умеров не подавал представления об отставке главкома ВСУ Залужного, заявили в офисе украинского президента. Об этом сообщил депутат Рады на фоне разногласий Залужного и Зеленского по контрнаступлению
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг информацию о том, что глава Минобороны Рустем Умеров внес представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил», — написал Лещенко в своем телеграм-канале.

О внесении представления об увольнении Залужного ранее сообщил в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев. Позже он удалил свой пост. «Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь будет четкий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается и что все эти игры закончатся», — написал он.

1 ноября в журнале The Economist вышла статья Залужного, где среди прочего говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение, а также о недостатке оружия в украинской армии. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией Залужного. Президент признал, что по мере продолжения конфликта люди устают, но отметил, что это естественно: «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю». 

В офисе украинского президента статью тоже раскритиковали. Замглавы офиса Игорь Жовква отметил, что комментировать происходящее на фронте не стоит, так как «оружие любит тишину». По его словам, некоторые партнеры «в панике» связывались с Киевом и спрашивали, действительно ли страна находится в тупике. Жовква допустил, что выход статьи — «очень глубокий какой-то стратегический замысел», но отметил, что все равно считает высказывания Залужного странными.

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До этого The Times писала о разногласиях между Зеленским и Залужным. По данным газеты, главком ВСУ считает, что контрнаступление завершено, украинской армии следует удерживать территории и готовиться к операции в следующем году, а украинский президент придерживается иного мнения.

Кроме того, украинская служба Би-би-си в сентябре сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины» и что следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года. В офисе Зеленского эту информацию опровергли.

В Кремле также не согласились с мнением Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. В ответ на просьбу прокомментировать материалы The Economist пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены».

В России Залужный и ряд других генералов ВСУ объявлены в розыск по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. СК обвинил украинского главкома в «искусственном создании препятствий эвакуации мирного населения».

Теги
Валерий Залужный отставка Рустем Умеров ВСУ
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