Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов

В своей политической программе экс-советник офиса президента Украины, среди прочего, предлагает перейти к стратегической обороне, изменить систему мобилизации и потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе

Алексей Арестович (Фото: из личного архива)

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил собственную политическую программу из 14 пунктов, которая, помимо прочего, включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения в тактике боевых действий. Пост с программой опубликован в его телеграм-канале.

Первым пунктом Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Далее он считает необходимым запустить «аудит страны» в исполнении кого-то из «большой четверки» аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — РБК), снизить процентную ставку до 7%, а также реформировать Налоговый и Таможенный кодекс.

Говоря о боевых действиях, экс-советник офиса президента Украины предлагает перейти к «стратегической обороне»: изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Также Арестович считает нужным:

Изменить систему мобилизации, введя подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;

«Немедленно и массово» пустить частный бизнес в оборонное производство;

Потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем»;

Начать «широкие интеграционные процессы» с соседями — Польшей, Румынией прежде всего, особенно в сфере ВПК;

Провести реформу образования, сократив количество вузов в пользу создания нескольких профильных, мощных, хорошо обеспеченных университетов;

Начать кластерное развитие экономики — со специализацией регионов и всесторонним плановым обеспечением такой специализации;

Ввести страховую медицину;

Провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с украинской конституцией должны состояться 31 марта 2024 года, однако они могут быть отложены, так как в стране введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада.

Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года.

Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.

Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В России Арестович объявлен в розыск (против него возбуждено дело в ДНР), а также внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В октябре депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявила, что полиция Украины начала досудебное расследование в отношении Арестовича из-за призывов к насилию. Поводом стала онлайн-лекция по психологии, которую вел Арестович, и фрагмент из которой выложили в соцсетях, сообщает «Страна.ua». В этом отрывке лекции политик называет женщин «существами», которых «хочется душить». Арестович позже заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу.

Спустя сутки после информации об уголовном деле против него Арестович опубликовал большой пост, в котором назвал ошибки контрнаступления и призвал к смене власти на Украине. По его словам, основными ошибками на поле боя стали концентрация войск и техники ВСУ в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) и отсутствие каких-либо оборонных сооружений. Он полагает, что в условиях конфликта Россия принимает «адекватные решения», а украинские власти — «коррупционные и неадекватные».