 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов

Арестович представил свою политическую программу для Украины из 14 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
В своей политической программе экс-советник офиса президента Украины, среди прочего, предлагает перейти к стратегической обороне, изменить систему мобилизации и потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: из личного архива)

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил собственную политическую программу из 14 пунктов, которая, помимо прочего, включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения в тактике боевых действий. Пост с программой опубликован в его телеграм-канале.

Первым пунктом Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Далее он считает необходимым запустить «аудит страны» в исполнении кого-то из «большой четверки» аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — РБК), снизить процентную ставку до 7%, а также реформировать Налоговый и Таможенный кодекс.

Говоря о боевых действиях, экс-советник офиса президента Украины предлагает перейти к «стратегической обороне»: изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Также Арестович считает нужным:

  • Изменить систему мобилизации, введя подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;
  • «Немедленно и массово» пустить частный бизнес в оборонное производство;
  • Потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем»;
  • Начать «широкие интеграционные процессы» с соседями — Польшей, Румынией прежде всего, особенно в сфере ВПК;
  • Провести реформу образования, сократив количество вузов в пользу создания нескольких профильных, мощных, хорошо обеспеченных университетов;
  • Начать кластерное развитие экономики — со специализацией регионов и всесторонним плановым обеспечением такой специализации;
  • Ввести страховую медицину;
  • Провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с украинской конституцией должны состояться 31 марта 2024 года, однако они могут быть отложены, так как в стране введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада.

Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года.
Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.

Читайте на РБК Pro
Вас задерживает следователь: как действовать, чтобы не навредить себе
«Я все время такой уставший»: что можно сделать
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»

Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В России Арестович объявлен в розыск (против него возбуждено дело в ДНР), а также внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В октябре депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявила, что полиция Украины начала досудебное расследование в отношении Арестовича из-за призывов к насилию. Поводом стала онлайн-лекция по психологии, которую вел Арестович, и фрагмент из которой выложили в соцсетях, сообщает «Страна.ua». В этом отрывке лекции политик называет женщин «существами», которых «хочется душить». Арестович позже заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу.

Спустя сутки после информации об уголовном деле против него Арестович опубликовал большой пост, в котором назвал ошибки контрнаступления и призвал к смене власти на Украине. По его словам, основными ошибками на поле боя стали концентрация войск и техники ВСУ в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) и отсутствие каких-либо оборонных сооружений. Он полагает, что в условиях конфликта Россия принимает «адекватные решения», а украинские власти — «коррупционные и неадекватные».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
политическая программа Украина Военная операция на Украине выборы президента Алексей Арестович
Материалы по теме
Арестович назвал ошибки контрнаступления Украины и призвал к смене власти
Политика
Украинский депутат заявила о деле против Арестовича после слов о женщинах
Политика
МВД России объявило в розыск Алексея Арестовича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 17:25
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 20:23
Главный ассистент Овечкина приостановил карьеру Спорт, 20:07
Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа Политика, 20:02
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 20:00
Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии Политика, 19:56
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 19:49
Суд отказал России в госиммунитете в споре с экс-акционерами ЮКОСа Политика, 19:38
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Тутберидзе заявила, что Трусова бросила в нее коньки из-за серебра Игр Спорт, 19:29
Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки Политика, 19:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:27
Какую роль играют экологические конкурсы в развитии мегаполиса РБК и ДПиООС, 19:26
Момент ДТП со скорой и Porsche в Москве. Видео Общество, 19:23
В Минфине заявили о предложении ФТС ограничить экспорт золота физлицами Политика, 19:16