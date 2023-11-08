Офис Зеленского отверг раскол между президентом и Залужным

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: Офис Президента Украины / Global Look Press)

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу российской военной операции, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1».

Видеоанонс интервью опубликовала сотрудница канала Наталья Мосейчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Закадровый голос в отрывке задает вопрос, есть ли раскол между президентом и главкомом.

«Я не вижу никаких признаков того, что в руководстве военно-политическом сегодня были какие-то иные позиции. У нас единая позиция — победить в этой войне», — ответил Ермак.

The Times в октябре со ссылкой на украинских силовиков сообщила, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях о ходе контрнаступления. По информации газеты, главком считает, что контрнаступление завершено, Украине нужно удерживать территории и готовиться к операции в следующем году. Президент придерживается иного мнения, написала The Times.

1 ноября в журнале The Economist вышла статья Залужного, где среди прочего говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение, а также о недостатке оружия в украинской армии. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский не согласился с мнением Залужного и отметил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. По словам президента, усталость людей естественна. «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю», — сказал он.

Позднее, 7 ноября, депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил в Facebook, что глава Минобороны Рустем Умеров внес представление об увольнении Залужного. Некоторое время спустя Арьев удалил пост, а советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко опроверг информацию о готовящемся увольнении главкома ВСУ.