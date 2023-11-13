Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Первую группу из 70 россиян эвакуировали из сектора Газа в Египет. Оттуда их отправили на самолете в Москву. По данным Минздрава, все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии. Среди них есть одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей, пятеро из них младше трех лет, самому маленькому — три месяца.

ХАМАС в случае успешного нападения на юг Израиля утром 7 октября планировал второй этап операции — продвинуться вглубь страны к более крупным городам, со ссылкой на источники пишет WP. Как считают аналитики, так боевики хотели вызвать кризис в регионе, новую волну палестинского сопротивления и разрыв связей Израиля с арабскими странами.

Премьер Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман. На ее место назначен занимавший пост главы МИДа Джеймс Клеверли. Браверман ранее раскритиковала полицию Лондона за «двойные стандарты» на фоне акций в поддержку Палестины, которые министр назвала «маршами ненависти». В Лейбористской партии после этого обвинили министра в стремлении «разжечь раскол».