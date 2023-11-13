Война Израиля и ХАМАС. Главное
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Первую группу из 70 россиян эвакуировали из сектора Газа в Египет. Оттуда их отправили на самолете в Москву. По данным Минздрава, все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии. Среди них есть одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей, пятеро из них младше трех лет, самому маленькому — три месяца.
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ХАМАС в случае успешного нападения на юг Израиля утром 7 октября планировал второй этап операции — продвинуться вглубь страны к более крупным городам, со ссылкой на источники пишет WP. Как считают аналитики, так боевики хотели вызвать кризис в регионе, новую волну палестинского сопротивления и разрыв связей Израиля с арабскими странами.
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Премьер Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман. На ее место назначен занимавший пост главы МИДа Джеймс Клеверли. Браверман ранее раскритиковала полицию Лондона за «двойные стандарты» на фоне акций в поддержку Палестины, которые министр назвала «маршами ненависти». В Лейбористской партии после этого обвинили министра в стремлении «разжечь раскол».
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В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, из них 4,5 тыс. — дети, сообщил Минздрав анклава. Еще около 2,7 тыс. человек, большинство которых дети и подростки, числятся пропавшими без вести.
Как идут боевые действия
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ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Целями армия указывает пусковые установки противотанковых ракет, шахты туннелей и другие объекты военной инфраструктуры ХАМАС.
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Израильские войска окружили больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца на странице в соцсети X. В медучреждении готовятся эвакуировать пациентов и членов их семей, а также персонал.
- Израиль уведомил США, что будет объявлять ежедневно четырехчасовые гуманитарные паузы в северных районах сектора Газа, чтобы жители могли эвакуироваться. Израиль также откроет второй гуманитарный коридор с севера на юг анклава. Однако договоренность о паузах в боевых действиях не означает полного прекращения огня — его без освобождения заложников не будет, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
- Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными
- 31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». ЦАХАЛ также продолжает бомбардировки региона. Компания Maxar показала спутниковые снимки, как выглядит территория после постоянных обстрелов:
- Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
- У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.
- Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
- Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
- Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.
Международная реакция
- В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.