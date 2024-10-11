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Военная операция на Украине ,  
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Шольц анонсировал военную помощь Украине с ПВО на €1,4 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
На эти средства Украине предоставят системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники и т. д. Россия осуждает предоставление Западом военной помощи ВСУ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на €1,4 млрд, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, передает Bloomberg.

Помощь будет включать средства на системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники, радиолокационное оборудование и снаряды для артиллерии, уточнил Шольц. Совсем недавно Киев также получил помощь на €600 млн, которая включала Iris-T, танки, гаубицы, дроны и т. д.

«Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал [президенту Владимиру] Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины», — заявил Шольц.

Он также подтвердил, что G7 собирается выделить Киеву $50 млрд в виде кредитов, которые будут покрывать из прибыли от замороженных активов Банка России.

Зеленский на встрече отметил, что ФРГ более, чем другие страны, помогала Украине с ПВО, и попросил сохранить уровень поддержки.

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Страны «Большой семерки» в начале лета договорились о выделении Украине $50 млрд за счет российских активов, предполагалось, что средства поступят до конца года. США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период (в настоящее время заморозка активов продлевается раз в полгода), что затормозило согласование деталей. В итоге в ЕС заявили, что самостоятельно выделят €35 млрд ($38 млрд). Днем ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон согласился участвовать в выделении средств, несмотря на то что Брюссель не даст гарантий по заморозке активов России. Средства пойдут в том числе на военные нужны Киева.

Москва осуждает выделение военной помощи ВСУ со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину. Потенциальные действия Запада с российскими активами Москва называла «воровством» и обещала обратиться в суды из-за них.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олаф Шольц Украина ПВО военная помощь
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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