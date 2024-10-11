Шольц анонсировал военную помощь Украине с ПВО на €1,4 млрд

На эти средства Украине предоставят системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники и т. д. Россия осуждает предоставление Западом военной помощи ВСУ

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Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на €1,4 млрд, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, передает Bloomberg.

Помощь будет включать средства на системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники, радиолокационное оборудование и снаряды для артиллерии, уточнил Шольц. Совсем недавно Киев также получил помощь на €600 млн, которая включала Iris-T, танки, гаубицы, дроны и т. д.

«Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал [президенту Владимиру] Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины», — заявил Шольц.

Он также подтвердил, что G7 собирается выделить Киеву $50 млрд в виде кредитов, которые будут покрывать из прибыли от замороженных активов Банка России.

Зеленский на встрече отметил, что ФРГ более, чем другие страны, помогала Украине с ПВО, и попросил сохранить уровень поддержки.

Страны «Большой семерки» в начале лета договорились о выделении Украине $50 млрд за счет российских активов, предполагалось, что средства поступят до конца года. США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период (в настоящее время заморозка активов продлевается раз в полгода), что затормозило согласование деталей. В итоге в ЕС заявили, что самостоятельно выделят €35 млрд ($38 млрд). Днем ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон согласился участвовать в выделении средств, несмотря на то что Брюссель не даст гарантий по заморозке активов России. Средства пойдут в том числе на военные нужны Киева.

Москва осуждает выделение военной помощи ВСУ со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину. Потенциальные действия Запада с российскими активами Москва называла «воровством» и обещала обратиться в суды из-за них.