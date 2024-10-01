Новый генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса

Новый генсек НАТО заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киева, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками. Власти России настаивают на нейтральном и внеблоковом статусе Украины

Марк Рютте (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на церемонии вступления в должность генерального секретаря НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса.

Рютте назвал поддержку Киева одним из трех главных вопросов в списке его приоритетов. «Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая страна», — сказал он, заявив, что без этого невозможно достичь стабильной безопасности в Европе.

Среди других двух задач он привел усиление обороны Североатлантического альянса для сдерживания угроз, в том числе рост военных расходов, и укрепление связей с союзниками в Европе, Индо-Тихоокеанском и других регионах. «Благодаря вам НАТО стало сильнее и более сплоченным, чем когда-либо», — заявил Рютте, обращаясь к своему предшественнику Йенсу Столтенбергу.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Столтенберг прежде говорил, что все члены блока считают невозможным присоединение к альянсу, пока продолжается военный конфликт Москвы и Киева, и Украина получит приглашение, когда все союзники поддержат это решение.

В основном коммюнике июньского саммита альянса в Вашингтоне говорится, что «будущее Украины в НАТО», страна становится все более политически интегрированной с блоком, но официальное приглашение Киеву направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Власти России требуют отказа Украины от стремления вступить в НАТО. Летом Путин предложил свои условия для прекращения боевых действий, в которые, помимо пункта о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, входят вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Летом 2023 года Путин заявил, что Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию.