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Военная операция на Украине ,  
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Новый генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса

Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый генсек НАТО заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киева, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками. Власти России настаивают на нейтральном и внеблоковом статусе Украины
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на церемонии вступления в должность генерального секретаря НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса.

Рютте назвал поддержку Киева одним из трех главных вопросов в списке его приоритетов. «Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая страна», — сказал он, заявив, что без этого невозможно достичь стабильной безопасности в Европе.

Среди других двух задач он привел усиление обороны Североатлантического альянса для сдерживания угроз, в том числе рост военных расходов, и укрепление связей с союзниками в Европе, Индо-Тихоокеанском и других регионах. «Благодаря вам НАТО стало сильнее и более сплоченным, чем когда-либо», — заявил Рютте, обращаясь к своему предшественнику Йенсу Столтенбергу.

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Марк Рютте

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Столтенберг прежде говорил, что все члены блока считают невозможным присоединение к альянсу, пока продолжается военный конфликт Москвы и Киева, и Украина получит приглашение, когда все союзники поддержат это решение.

В основном коммюнике июньского саммита альянса в Вашингтоне говорится, что «будущее Украины в НАТО», страна становится все более политически интегрированной с блоком, но официальное приглашение Киеву направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Власти России требуют отказа Украины от стремления вступить в НАТО. Летом Путин предложил свои условия для прекращения боевых действий, в которые, помимо пункта о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, входят вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Летом 2023 года Путин заявил, что Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марк Рютте Йенс Столтенберг НАТО Украина
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