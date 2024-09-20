Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Шольц сообщил, что «многие» оказывают на него давление в вопросе поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, «способных долететь до Москвы». Однако Германия не будет передавать их, заверил он

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург).

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он, заверив, что продолжит придерживаться этой позиции.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает ее обнаружению радарами. Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае. Как отмечал Bild, Taurus способна пробить железобетонную стену толщиной в метр.

Украина неоднократно просила западные страны поставить ей дальнобойные вооружения, в том числе Германию — передать ракеты Taurus. Шольц со своей стороны несколько раз отвергал возможность этих поставок, подчеркивая, что Германия может быть втянута в конфликт в случае передачи их Киеву.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с ней, предупреждал в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.