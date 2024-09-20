 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Шольц: Германия не будет поставлять Украине способные долететь до Москвы ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц сообщил, что «многие» оказывают на него давление в вопросе поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, «способных долететь до Москвы». Однако Германия не будет передавать их, заверил он

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург).

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он, заверив, что продолжит придерживаться этой позиции.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает ее обнаружению радарами.

Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае. Как отмечал Bild, Taurus способна пробить железобетонную стену толщиной в метр.

Шольц в вопросе ракет TAURUS отказался доверять Украине
Политика
Олаф Шольц

Украина неоднократно просила западные страны поставить ей дальнобойные вооружения, в том числе Германию — передать ракеты Taurus. Шольц со своей стороны несколько раз отвергал возможность этих поставок, подчеркивая, что Германия может быть втянута в конфликт в случае передачи их Киеву.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с ней, предупреждал в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Олаф Шольц Германия Украина военная помощь Дальнобойное оружие Военная операция на Украине Москва
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах ВСУ по России
Политика
Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта
Политика
Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на УкраинеПолитика, 01:02
Против Кеннеди-младшего начали расследование из-за отрезанной головы китаОбщество, 00:53
Украинский дрон повредил трансформатор подстанции рядом с Запорожской АЭСПолитика, 00:50
Лавров назвал шуткой заявление Путина о поддержке ХаррисПолитика, 00:25
«Страна» узнала о возможной отставке Умерова и БудановаПолитика, 00:14
В Брянской области сбили 13 дронов менее чем за часПолитика, 20 сен, 23:56
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до МосквыПолитика, 20 сен, 23:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле заявили об отсутствии красных линий в конфликте с «Хезболлой»Политика, 20 сен, 23:44
Столтенберг предостерег ЕС от конкуренции с НАТО в области обороныПолитика, 20 сен, 23:35
Калининградский губернатор определился с сенаторомПолитика, 20 сен, 23:12
CNN узнал, что США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасовПолитика, 20 сен, 23:07
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержанияОбщество, 20 сен, 22:58
Лавров назвал небылицами заявления США о поставках России ракет из ИранаПолитика, 20 сен, 22:53
Склад с пенопропиленовой тарой загорелся в Воронежской областиОбщество, 20 сен, 22:44