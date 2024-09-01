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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»

Зеленский снова призвал Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
На этой неделе США сообщили, что ограничения для ВСУ на использование американского оружия продолжают действовать, а в ЕС не смогли договориться об их отмене. Москва предупреждала о последствиях использования дальнобойных ракет
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в телеграм-канале вновь призвал западные страны дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружия для ударов по военным объектам в России.

Обращаясь к руководству Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, Зеленский заявил, что военным «нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. «Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал он.

Президент Украины добавил, что власти страны говорят с партнерами о необходимости скорейших поставок систем ПВО согласно уже имеющимся договоренностям.

Украина передала США список целей для ударов по территории России
Политика
Рустем Умеров

Власти США в мае разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран. Украина с тех пор не раз призывала ослабить ограничения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе визита в США передал американской стороне список целей в глубине территории России, однако, как пишет CNN, Вашингтон вряд ли в ближайшее время разрешит Киеву использовать ATACMS для этих целей. Ранее на этой неделе представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что действующие ограничения остаются в силе.

Вопрос о снятии ограничений обуждался в Евросоюзе, но министры обороны и иностранных дел не смогли прийти к единому решению.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения. Украинские удары по российской территории он назвал «близкими к агрессии».

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Владимир Зеленский Дальнобойное оружие Украина Запад США Франция Германия Великобритания
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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