Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»
Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в телеграм-канале вновь призвал западные страны дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружия для ударов по военным объектам в России.
Обращаясь к руководству Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, Зеленский заявил, что военным «нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. «Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал он.
Президент Украины добавил, что власти страны говорят с партнерами о необходимости скорейших поставок систем ПВО согласно уже имеющимся договоренностям.
Власти США в мае разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран. Украина с тех пор не раз призывала ослабить ограничения.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе визита в США передал американской стороне список целей в глубине территории России, однако, как пишет CNN, Вашингтон вряд ли в ближайшее время разрешит Киеву использовать ATACMS для этих целей. Ранее на этой неделе представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что действующие ограничения остаются в силе.
Вопрос о снятии ограничений обуждался в Евросоюзе, но министры обороны и иностранных дел не смогли прийти к единому решению.
Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения. Украинские удары по российской территории он назвал «близкими к агрессии».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят