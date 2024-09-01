Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»

На этой неделе США сообщили, что ограничения для ВСУ на использование американского оружия продолжают действовать, а в ЕС не смогли договориться об их отмене. Москва предупреждала о последствиях использования дальнобойных ракет

Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в телеграм-канале вновь призвал западные страны дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружия для ударов по военным объектам в России.

Обращаясь к руководству Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, Зеленский заявил, что военным «нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. «Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал он.

Президент Украины добавил, что власти страны говорят с партнерами о необходимости скорейших поставок систем ПВО согласно уже имеющимся договоренностям.

Власти США в мае разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран. Украина с тех пор не раз призывала ослабить ограничения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе визита в США передал американской стороне список целей в глубине территории России, однако, как пишет CNN, Вашингтон вряд ли в ближайшее время разрешит Киеву использовать ATACMS для этих целей. Ранее на этой неделе представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что действующие ограничения остаются в силе.

Вопрос о снятии ограничений обуждался в Евросоюзе, но министры обороны и иностранных дел не смогли прийти к единому решению.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения. Украинские удары по российской территории он назвал «близкими к агрессии».