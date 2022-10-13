Всемирный банк анонсировал новый пакет помощи Украине на $530 млн

Деньги должны поступить Украине до конца месяца. Всего с начала российской спецоперации Всемирный банк через свои проекты и трастовые фонды выделил Киеву $11 млрд

Дэвид Малпасс (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Украина до конца октября получит новый транш финансовой помощи от международных партнеров на сумму $530 млн. Об этом на брифинге заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Мы уже направили правительству Украины $11 млрд. До конца этого месяца будет еще $530 млн», — сообщил он.

В конце сентября Малпасс пояснял, что $11 млрд были выделены Украине через проекты и трастовые фонды Всемирного банка. Тогда он также заявил, что слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе.

Основным кредитором Украины через фонды Всемирного банка выступают Соединенные Штаты. В августе банк сообщил о решении Вашингтона выделить Киеву помощь в размере $4,5 млрд, чтобы помочь уменьшить дефицит бюджета. Деньги будут переданы через Агентство по международному развитию (USAID).

После начала спецоперации страны Запада продолжают финансовую поддержку Украины. Деньги выделяют как международные фонды, так и отдельные страны. Так, в конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. Накануне, 12 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 млрд.

В июле власти Украины сообщали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагал передать Украине замороженные из-за санкций активы российского ЦБ. Минэкономразвития страны оценило размер замороженных золотовалютных резервов в $415 млрд. В Евросоюзе также говорили, что ищут способ использовать российские активы для этой цели.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею компенсировать затраты за счет российских активов, заявлял, что их использование таким образом было бы «фактически прямым воровством». «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — сказал он и добавил, что такие действия потребуют ответа со стороны Москвы.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает, предупреждал президент России Владимир Путин.