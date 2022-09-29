Сенат США принял законопроект с помощью Украине на $12,3 млрд

Правительство Украины получит, среди прочего, $4,5 млрд на свои нужды и вооружения на $3 млрд. Проект поддержали 75 сенаторов, только 25 республиканцев выступили против. Лидер меньшинства назвал документ вкладом в безопасность США

Сенат США одобрил законопроект о краткосрочных расходах правительства до середины декабря, он предусматривает предоставление Украине финансовой и военной помощи на $12,3 млрд, пишет The New York Times.

За проголосовали 72 сенатора, против — 25, причем все, проголосававшие против, были республиканцами. После одобрения в Сенате законопроект направлен на рассмотрение в палату представителей.

Одобренный пакет помощи в адрес Украины включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства страны, $3 млрд вооружения, оборудования и другой военной поддержки, $2,8 млрд для Пентагона, это позволит президенту Джо Байдену передать Киеву американского оружия и военной техники на сумму до $3,7 млрд.

Лидер меньшинства, республиканец Митч Макконнел подчеркнул, что выделение средств в помощь Украине является не «каким-то приятным символическим жестом», а инвестицией в национальную безопасность США и безопасность союзников.

США начали поддерживать Украину до начала боевых действий и усилили поддержку после начала Россией спецоперации. Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.

За несколько месяцев конфликта, к концу июня, США стали крупнейшим донором гуманитарной и военной помощи Украине. К тому времени Киев получил от Вашингтона гуманитарную поддержку на $9,4 млрд, финансовую на $9,5 млрд, военную — $25,5 млрд, подсчитал РБК. К середине сентября Пентагон отчитался о передаче Украине к середине сентября 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним.

Читайте на РБК Pro Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Прогнозы Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции

Российские власти критикуют военную поддержку Украины западными странами, президент Владимир Путин говорил, что Москва добьется своих целей, а такие действия лишь затягивают конфликт. В МИДе полагают, что США стали «фактически стороной конфликта», обвинив Вашингтон в «утрате связи с реальностью».

