Глава ВБ сообщил о выделении $11 млрд Украине и рисках рецесии в Европе
Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Он отметил, что Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном период времени, а на диверсификацию производства энергоносителей с постепенным сокращением поставок из России «потребуются годы».
«Чтобы избежать этот идеальный шторм и выдержать испытания потребуются новые макро- и микроэкономические подходы», — подчеркнул глава ВБ.
Кроме этого, Малпасс сообщил, что с начала российский спецоперации банк направил $11 млрд на поддержку Украины. «Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды», — сказал он.
Основными кредиторами Киева через фонды Всемирного банка являются Соединенные Штаты. В августе банк сообщил о решении Вашингтона выделить Украине помощь в размере $4,5 млрд, чтобы помочь уменьшить дефицит бюджета. Деньги будут переданы через Агентство по международному развитию (USAID).
Инфляция в европейских странах резко выросла после начала российской военной спецоперации на Украине и введенных в ответ санкций. Из-за проблем с поставками зерна, удобрений и энергоносителей цены на них резко выросли. В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию сократилось производство на заводах, а многие из них оказались на грани закрытия.
В итоге страны Евросоюза пришли к «политическому соглашению» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Они также начали заниматься диверсификацией поставок: в Италии, Германии, Франции уже заявили, что этой зимой могут справиться без крупнейшего поставщика — России.