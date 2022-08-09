США через Всемирный банк выделят Украине $4,5 млрд на соцвыплаты
США через Агентство по международному развитию (USAID) выделит правительству Украины помощь в размере $4,5 млрд, чтобы помочь уменьшить острый дефицит бюджета. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Эти средства, предоставленные США через Всемирный банк, позволят правительству Украины поддерживать основные сферы, включая социальную и финансовую помощь украинцам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о выплатах зарплаты госслужащим, работникам системы здравоохранения, учителям, а также об обеспечении подачи газа и электроэнергии в больницы, школы и другие объекты критической инфраструктуры.
Украинские власти получат несколько траншей. Первый транш в $3 млрд поступит уже в августе.
«Как только эти дополнительные средства будут полностью освоены, правительство США предоставит правительству Украины прямую бюджетную поддержку в размере $8,5 млрд», — отметили в USAID.
Президент США Джо Байден 1 августа сообщил, что США выделят Украине пакет военной помощи объемом $550 млн на оборонные товары и «услуги Министерства обороны США».
CNN со ссылкой на Пентагон писал, что Киева среди прочего получит снаряды для ракетных систем HIMARS (их число не называется) и 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии.
В начале июля Вашингтон выделил почти $288 млн через Госдепартамент и более $80 млн через USAID на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь.