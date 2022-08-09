США через Всемирный банк выделят Украине $4,5 млрд на соцвыплаты

США через Всемирный банк выделит $4,5 млрд дополнительной помощи. Средства пойдут на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

США через Агентство по международному развитию (USAID) выделит правительству Украины помощь в размере $4,5 млрд, чтобы помочь уменьшить острый дефицит бюджета. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Эти средства, предоставленные США через Всемирный банк, позволят правительству Украины поддерживать основные сферы, включая социальную и финансовую помощь украинцам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о выплатах зарплаты госслужащим, работникам системы здравоохранения, учителям, а также об обеспечении подачи газа и электроэнергии в больницы, школы и другие объекты критической инфраструктуры.

Украинские власти получат несколько траншей. Первый транш в $3 млрд поступит уже в августе.

«Как только эти дополнительные средства будут полностью освоены, правительство США предоставит правительству Украины прямую бюджетную поддержку в размере $8,5 млрд», — отметили в USAID.

Президент США Джо Байден 1 августа сообщил, что США выделят Украине пакет военной помощи объемом $550 млн на оборонные товары и «услуги Министерства обороны США».

Читайте на РБК Pro Pro Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Инструкции Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Инструкции Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Инструкции Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции

CNN со ссылкой на Пентагон писал, что Киева среди прочего получит снаряды для ракетных систем HIMARS (их число не называется) и 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии.

В начале июля Вашингтон выделил почти $288 млн через Госдепартамент и более $80 млн через USAID на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь.