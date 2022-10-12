WP узнала о просьбе Байдена к Киеву не жаловаться на нехватку помощи

Байден сказал Зеленскому в личной беседе, что ему будет трудно просить Конгресс выделять деньги на помощь Украине, если тот покажется неблагодарным и продолжит говорить о недостаточных усилиях Вашингтона, пишет издание

Фото: Zuma / TASS

Президент США Джо Байден призывал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить публично жаловаться на недостаток помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

По данным издания, американский президент в частном разговоре заявил своему украинскому коллеге, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться, демонстрируя неблагодарность.

Газета отметила, что Зеленский не раз публично призывал США и союзников выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что они уже направляли беспрецедентные объемы помощи.

Как рассказали представители Белого дома, Байден и Зеленский регулярно общаются с начала военных действий на Украине — каждые две-три недели. Последний раз они говорили 10 октября, когда президент США осудил ракетные удары России и пообещал предоставить Киеву «помощь, необходимую для самообороны».

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