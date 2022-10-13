Сальдо попросил власти организовать выезд жителей из Херсонской области

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
КГБ Белоруссии обвинил Запад в стремлении «развалить ОДКБ» Политика, 15:20
Кремль сообщил об аресте пытавшихся устроить теракт на «Турецком потоке» Политика, 15:19
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Pro, 15:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:15
IKEA уволила 10 тыс. сотрудников в России Бизнес, 15:14
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13
В Южной Корее допустили «различные варианты» сдерживания угрозы КНДР Политика, 15:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:05
Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф Pro, 14:57
Кадры поврежденной после обстрела многоэтажки в Белгороде Общество, 14:56
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 14:50
Бывший футболист «Спартака» стал главным тренером итальянского клуба Спорт, 14:49
Германия и еще 14 стран НАТО решили создать общеевропейскую систему ПВО Политика, 14:42
Минтранс сообщил о новом маршруте в Крым через Мариуполь и Бердянск Бизнес, 14:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо попросил власти организовать выезд жителей из Херсонской области

Сальдо попросил руководство России помочь жителям выехать в другие регионы
Сальдо призвал российское руководство помочь с выездом жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы». По его словам, после присоединения к России регион ежедневно обстреливают

Video

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей области в другие регионы из-за ракетных ударов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Сальдо, херсонская администрация решила организовать возможность выезда жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы». «В первую очередь для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы», — написал он.

Как заявил глава Херсонской области, после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины: «Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь жителям». По утверждению Сальдо, цели ракетных ударов — гостиницы, жилые дома и рынки.

Российские военные контролируют территорию Херсонской области с марта. В конце сентября в Херсонской, а также в Запорожской областях, ЛНР и ДНР прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров.

ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединены к России в границах бывших украинских областей, а Херсонская — вместе с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, уточнял глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо»
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая
Статьи
Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему руководителям сейчас тяжелее всех
Инструкции

Уже после референдумов в администрации Херсонской области сообщили о «бесполезных контрнаступлениях» украинских сил. 9 октября замглавы администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на херсонском направлении «без изменений» и наступление ВСУ «захлебнулось». Еще через два дня, 11 октября, он рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны по ночам, однако все подобные попытки были «отбиты». 13 октября российское Минобороны также сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области и уничтожении четырех танков и более 20 бойцов ВСУ.

Украина утраченные территории считает оккупированными и обвиняет Россию в аннексии. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Сальдо Херсонская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области
Политика
На замглавы поселка в Херсонской области совершили покушение
Политика
В Херсонской области сообщили об отражении контрнаступления ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter