Сальдо попросил власти организовать выезд жителей из Херсонской области

Сальдо призвал российское руководство помочь с выездом жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы». По его словам, после присоединения к России регион ежедневно обстреливают

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей области в другие регионы из-за ракетных ударов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Сальдо, херсонская администрация решила организовать возможность выезда жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы». «В первую очередь для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы», — написал он.

Как заявил глава Херсонской области, после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины: «Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь жителям». По утверждению Сальдо, цели ракетных ударов — гостиницы, жилые дома и рынки.

Российские военные контролируют территорию Херсонской области с марта. В конце сентября в Херсонской, а также в Запорожской областях, ЛНР и ДНР прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров.



ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединены к России в границах бывших украинских областей, а Херсонская — вместе с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, уточнял глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

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Уже после референдумов в администрации Херсонской области сообщили о «бесполезных контрнаступлениях» украинских сил. 9 октября замглавы администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на херсонском направлении «без изменений» и наступление ВСУ «захлебнулось». Еще через два дня, 11 октября, он рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны по ночам, однако все подобные попытки были «отбиты». 13 октября российское Минобороны также сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области и уничтожении четырех танков и более 20 бойцов ВСУ.

Украина утраченные территории считает оккупированными и обвиняет Россию в аннексии. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.