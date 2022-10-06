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Стремоусов заявил, что ВСУ «дан отпор» в Херсонской области

Власти Херсонской области: продвижение украинских войск остановлено на рубежах обороны
Ряд сел, которые ВСУ заняли в Херсонской области, находятся в серой зоне, где «не было рубежей обороны», но дальше украинским силам продвигаться не дают, заявил Стремоусов. Накануне он сообщил о перегруппировке российских войск
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области, продвижение украинских сил на севере остановлено на рубежах обороны, заявил «РИА Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными», — сказал Стремоусов.

По его словам, ситуация на херсонском направлении находится «под контролем, никакой паники нет». Как пояснил замглавы администрации, со стороны криворожского направления украинские войска заняли ряд прифронтовых сел из серой зоны, а со стороны николаевского направления все попытки получают отпор на подступах к региону. «Сейчас все подошло к рубежам, и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника», — заявил Стремоусов.

Дальше украинские силы не продвигаются, они «застопорились»: их «разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил», добавил он.

О взятии Херсонской области под полный контроль Минобороны России сообщило в середине марта. В конце сентября на ее территории, как и на подконтрольной российским войскам части Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР, прошел референдум о вхождении в состав России. В сформированной в Херсонской области военно-гражданской администрации сообщили, что большинство участников голосования поддержали присоединение.

Россия признала итоги референдумов и приняла новые территории в свой состав в качестве новых субъектов. Украинские власти это решение не признают и считают незаконным.

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После проведения референдумов в администрации Херсонской области сообщили о «бесполезных контрнаступлениях» украинских сил. Накануне, 5 октября, Стремоусов заверил, что ВСУ «откинут» из занятых ими сел, и позже в тот же день сообщил о перегруппировке российских войск в регионе. По словам замглавы администрации, эта перегруппировка нужна, чтобы «собраться с силами и нанести ответный удар». В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что российские войска удерживают занимаемые позиции на андреево-криворожском направлении, их атакуют превосходящие силы противника.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Херсонская область Кирилл Стремоусов Украина ВСУ Военная операция на Украине
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