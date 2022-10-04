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Стремоусов заявил, что продвижение ВСУ в Херсонской области остановлено

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: продвижение ВСУ в регионе остановлено
Продвижение украинских сил остановлено в районе села Дудчаны на северо-востоке Херсонской области, сообщил Стремоусов
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Продвижение украинских войск на территории Херсонской области остановлено, заявил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

По его словам, продвижение ВСУ остановлено в районе села Дудчаны на северо-востоке области, украинские силы «оказались в огневом мешке».

«Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет», — сказал Стремоусов.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О полном контроле над Херсонской областью Минобороны сообщило в середине марта. В конце сентября в ней, как и в контролируемой российскими силами части Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство участников голосования поддержали идею присоединения, сообщили сформированные на территориях местные власти.

30 сентября президент Владимир Путин подписал с представителями Херсонской и Запорожской ВГА и главами ДНР и ЛНР договоры о вхождении новых территорий в состав России. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы. Теперь поправки о принятии новых регионов должны быть внесены в Конституцию на основании соответствующего указа президента.

Между тем вечером 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка на севере Херсонской области.

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Как заявил тогда Стремоусов, ВСУ продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, однако стали там целью ВКС России. 3 октября он сообщил, что ситуация «полностью контролируется». «На николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону», — добавил замглавы ВГА.

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Херсонская область ВСУ Украина Военная операция на Украине
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