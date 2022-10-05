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Минобороны заявило об атаке превосходящих сил на Криворожском направлении

Минобороны: на Андреево-Криворожском направлении войска удерживают занимаемые позиции
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, их атакуют превосходящие силы противника, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга.

«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», — утверждает он.

Российские военные также нанесли удары по 128-й горно-штурмовой и 35-й бригадам ВСУ близ сел Дудчаны и Давыдов Брод в Херсонской области, добавил Конашенков. По данным министерства, погибли более 120 украинских военных, уничтожены два танка и восемь бронемашин.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Материал дополняется.

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Украина ВСУ Херсонская область Кривой Рог
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