Минобороны заявило об атаке превосходящих сил на Криворожском направлении
Минобороны: на Андреево-Криворожском направлении войска удерживают занимаемые позиции
Игорь Конашенков
Подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, их атакуют превосходящие силы противника, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга.
«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», — утверждает он.
Российские военные также нанесли удары по 128-й горно-штурмовой и 35-й бригадам ВСУ близ сел Дудчаны и Давыдов Брод в Херсонской области, добавил Конашенков. По данным министерства, погибли более 120 украинских военных, уничтожены два танка и восемь бронемашин.
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