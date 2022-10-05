Стремоусов пообещал «откинуть» ВСУ из занятых ими херсонских сел

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Украинских военных «откинут» из занятых ими сел, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

«Контрнаступления [украинских сил] все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — сказал Стремоусов.

По его словам, боевые действия идут в приграничной зоне, и российские войска сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность ВСУ.

«До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — заключил Стремоусов.

Накануне Стремоусов заявил, что продвижение украинских войск остановлено в районе села Дудчаны на северо-востоке области. Населенный пункт находится в 120 км от Херсона.

В марте Минобороны сообщило о полном контроле над Херсонской областью. В конце сентября в ней, как и в контролируемой российскими силами части Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство участников голосования поддержали присоединение, сообщили сформированные на территориях местные власти.

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30 сентября президент Владимир Путин подписал с представителями Херсонской и Запорожской ВГА и главами ДНР и ЛНР договоры о вхождении новых территорий в состав России. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы. Теперь поправки о принятии новых регионов должны быть внесены в Конституцию на основании соответствующего указа президента.

Украина утраченные территории считает оккупированными и обвиняет Россию в аннексии. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и Донбасса. Российские власти подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а жители Донбасса сделали свой «однозначный выбор».