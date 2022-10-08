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Детей и пожилых Херсонской области отправят на отдых в Крым и на Кубань

Несколько регионов России примут до 10 тыс. человек из Херсонской и Запорожской областей из-за сложной ситуации и «зачистки от нацистов». Стремоусов уточнил, что они покинут регион на несколько недель
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и нескольких других субъектов России выразили готовность принять детей и взрослых из Херсонской и Запорожской областей для отдыха. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«До 10 тыс. каждая область и край готовы принять. <...> Все, абсолютно все, кто хочет, может приехать», — подчеркнул врио главы региона.

Сальдо отметил, что, пока в областях неспокойная обстановка, «лучше пусть кто хочет», отправится в другие регионы.

Приглашение касается детей с родителями, а также пожилых, добавил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «России 24». Он указал, что граждане на несколько недель покинут регион, поскольку в Херсонской области сейчас тяжелый период, «укронацисты обстреливают город».

«На время зачистки от нацистов <...> периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край», — сказал Стремоусов (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в телеграм-канале, что «в случае необходимости» регион готов принять и разместить «до 10 тыс. детей со взрослыми из Херсонской области» в санаториях.

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Российские военные заявили о контроле над Херсонской областью в середине марта. В конце сентября ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного на контролируемой войсками части региона. Президент Владимир Путин подписал утром 5 октября ратификации договоров о принятии в состав страны Херсонской области вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью.

При этом накануне, 4 октября, в ВГА сообщили о занятии российском армией «линии обороны» в районе села Дудчаны на северо-востоке региона, продвижение украинских войск было остановлено. Местные власти пообещали «откинуть» ВСУ из населенных пунктов области. «До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — подчеркнул Стремоусов.

На следующий день замглвы ВГА объявил о перегруппировке российских военных в Херсонской области. Такое решение он пояснил необходимостью собраться с силами и нанести ответный удар. Днем 5 октября в российском Минобороны сообщили об атаке превосходящих сил противника на андреевско-криворожском направлении. В ведомстве подчеркнули, что военные России удерживают занимаемые позиции.

«В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными», — заверил Стремоусов позднее.

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Теги
Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Крым Краснодарский край
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