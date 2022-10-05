Власти Херсонской области заявили о перегруппировке российских войск

Замглавы ВГА региона утверждает, что прорыв украинских войск в сам Херсон невозможен

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в Херсонской области проводят перегруппировку, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». Он объяснил это необходимостью собраться с силами и нанести ответный удар.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сообщил он агентству.

Он подчеркнул, что продвижение украинских войск вглубь региона остановлено и вероятность того, что ВСУ прорвутся в Херсон, отсутствует.

Ранее Стремоусов в разговоре с ТАСС сообщил, что украинские войска на херсонском направлении смогли продвинуться вперед в «серой зоне», но ценой серьезных потерь. «У нас [в Херсонской области] все нормально, пока фронт никуда не двинулся, основные части [российских сил] стоят на своих позициях. <...> Все стоит на месте, никто никуда не продвигался — это была серая зона, у нас там не было в якобы освобожденных [ВСУ] населенных пунктах регулярных войск. Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — описывал он ситуацию в разговоре с ТАСС утром 5 октября.

10 сентября Минобороны России сообщило о перегруппировке российских войск под Изюмом и Купянском в Харьковской области. В ведомстве сообщили. что войска были переброшены в ДНР и что «в ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск». Изюм в результате перешел под контроль Украины.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, как и в ЛНР, ДНР и Запорожье, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль.