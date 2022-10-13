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Посол Антонов передал, что Виктор Бут надеется вернуться в Россию

Посол Антонов: Виктор Бут надеется вернуться в Россию и ждет решение Москвы
Виктор Бут передал российским военным пожелание победы в спецоперации на Украине. Как отметил посол России в США Антонов, он очень переживает, о том, что происходит в России
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок в США, надеется вернуться на родину и ждет соответствующего решения Москвы. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов после встречи с ним.

«Он очень рассчитывает, очень ждет решения Москвы на сей счет. С хорошей приятной улыбкой мы на этом расстались. Я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку, сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Антонов добавил, что россиянин тоскует по своей семье и очень переживает, о том, что происходит в России и успешно ли проходит военная операция.

Бут передал российским военным пожелание победы в спецоперации на Украине. «Останавливаться нельзя, только вперед», — передал его слова российский посол.

Виктор Бут отбывает 25-летний срок в США, где его признали виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В июле Вашингтон предложил Москве обменять его на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и отбывающего 16-летний срок за шпионаж Пола Уилана.

После этого МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по обмену своих граждан, но результатов пока нет.

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В середине сентября CNN и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что бывший министр энергетики США и экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон посетил на этой неделе Москву. Издания утверждают, что он участвует в переговорах по обмену Уилана и Грайнер.

Президент США Джо Байден 12 октября в интервью CNN сообщил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии. Однако, если Путин захочет обсудить обмен Грайнер, то он будет открыт для разговора, заверил Байден.

«Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: «Я хочу обсудить освобождение [баскетболистки Бриттни] Грайнер», то я бы поговорил с ним. Зависит от обстоятельств», — объяснил президент США.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни США, ни Россия не выступали с инициативой по проведению саммита. Байден также рассказал об отсутствии подвижек по вопросу возможного обмена.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден не планирует встречаться с Путиным в Индонезии даже по вопросу обмена Грайнер.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США Россия Виктор Бут обмен Анатолий Антонов
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