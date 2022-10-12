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Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными

Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен баскетболистки Грайнер
Президент США заявил, что, если бы российский лидер во время саммита G20 сам подошел к нему с предложением обсудить обмен заключенными, он бы согласился пообщаться. В остальном Байден не видит смысла во встрече с Путиным
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что мог бы встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20, но при определенных условиях. «Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: «Я хочу обсудить освобождение [баскетболистки Бриттни] Грайнер», я бы поговорил с ним. Зависит от обстоятельств», — объяснил он.

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Байден подчеркнул, что не планирует обсуждать с российской стороной присоединение к России украинских территорий, так как придерживается принципа «ничего об Украине без Украины», и в целом не видит смысла встречаться сейчас с Путиным. «Будет зависеть от того, что он хочет обсудить», — подытожил американский лидер.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября.

Обмен заключенными — одна из немногих тем, по которым Москва и Вашингтон продолжают взаимодействовать после ухудшения двусторонних отношений из-за конфликта на Украине. США предлагают освободить отбывающего в стране наказание по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма российского бизнесмена Виктора Бута в обмен на двоих американцев: Пола Уилана, который находится в колонии строгого режима в России за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в феврале в аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля обсудили эти предложения. «РИА Новости» 4 октября со ссылкой на дипломатический источник писало, что контакты между странами по обмену заключенными продолжаются, но «не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб».

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Джо Байден Владимир Путин Бриттни Грайнер обмен заключенными

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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