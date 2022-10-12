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Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным

Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии
По словам президента США, решение о встрече будет зависеть от темы беседы. Он не станет обсуждать с Россией сохранение ее контроля над «территориями Украины»
Фото: Yuri Gripas / POOL / ТАСС
Фото: Yuri Gripas / POOL / ТАСС

Президент США Джо Байден не увидел смысла встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу, я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — заявил он в интервью телеканалу CNN.

По словам Байдена, решение о встрече будет зависеть от того, о чем захочет поговорить Путин. Так, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бритни Гринер, то он будет открыт для разговора, заверил президент США.

Американский лидер подчеркнул, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав новыми территориями — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Данный вопрос он обсуждал с лидерами стран G7. «Наша позиция: ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — заявил Байден.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября в Индонезии. Глава индонезийского МИД Ретно Марсуди сказал, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил 11 октября, что Москва не отказывается от встречи Путина и Байдена и если такое предложение поступит, то тогда она будет его рассматривать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтону нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России на саммите G20. «Мне нечего вам проанонсировать», — ответила она на вопрос журналистов о возможности встречи.

Байден 6 октября, отвечая на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным на саммите G20, сказал: «Посмотрим».

В последний раз личная встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о контроле над стратегическими вооружениями. 

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Джо Байден Владимир Путин встреча

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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