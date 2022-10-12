Кремль заявил об отсутствии предложений провести саммит России и США

Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны США и России о встрече Путина и Байдена

Ни с одной из сторон таких предложений не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал интервью Байдена, в котором тот допустил обсуждение с Путиным обмена заключенными на полях саммита G20

Бриттни Грайнер (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Ни США, ни Россия не выступали с инициативой о проведении российско-американского саммита, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать недавние заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена, передает «Интерфакс».

В опубликованном ранее интервью CNN Байден сказал, что не планирует встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — объяснил он.

Байден также уточнил, что будет готов обсудить с Путиным некоторые темы, если тот проявит инициативу. «Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, я хочу обсудить освобождение [баскетболистки Бриттни] Грайнер, я бы поговорил с ним. Зависит от обстоятельств», — допустил он. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон точно не будет говорить с Москвой о вхождении в состав России украинских территорий, так как США против обсуждения «Украины без Украины».

Незадолго до этого интервью Байден в ответ на вопрос, будет ли он встречаться с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии в ноябре, сказал: «Посмотрим».

Последний раз президенты России и США общались 12 февраля. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Украины и концентрацию российских войск на границе, Байден призвал Путина к деэскалации. А 24 февраля Россия начала на Украине специальную военную операцию.