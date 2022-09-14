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CNN узнал о визите в Москву занимающегося обменом Уилана экс-министра США

Билл Ричардсон провел встречи с российским руководством, сообщает телеканал. По его данным, Ричардсон с лета участвует в переговорах по обмену Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Официального подтверждения этому не было
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Бывший министр энергетики США и экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон посетил на этой неделе Москву, сообщают CNN и Associated Press со ссылкой на источники. Издания утверждают, что Ричардсон участвует в переговорах по обмену осужденных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

По данным CNN и AP, Ричардсон провел ряд встреч с российским руководством, однако подробности и темы переговоров не сообщаются.

Центр за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона, который экс-губернатор основал, не прокомментировал информацию.

CNN в июле писал со ссылкой на источники, что Ричардсон собирается отправиться в Россию, чтобы обсудить возвращение Уилана и Грайнер в США. Тогда представитель Совета национальной безопасности США сообщила телеканалу, что Совет находится в контакте с Ричардсоном. «Мы ценим его стремление вернуть американцев домой и добиваемся освобождения Бритни и Пола по правительственным каналам», — добавила она.

США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Политика
Виктор Бут

В августе Ричардсон сообщил AP, что надеется на обмен Уилана и Грайнер по схеме «два на два».

По информации CNN, Ричардсон участвовал в обмене американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который состоялся в апреле.

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Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Следствие считало, что американец, который работал в США в компании по производству автомобильных запчастей, собирал секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Его признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Грайнер признала, что в ее сумке был наркотик, но утверждала, что не имела умысла совершать преступление, так как «собиралась впопыхах». Ее защита утверждала, что медицинский каннабис ей прописали в США для облегчения хронических болей.

С 2015 года Грайнер выступает за клуб УГМК из Екатеринбурга.

МИД назвал Бута, Грайнер и Уилана в списке обсуждаемых по обмену с США
Политика
Виктор Бут

В конце июля стало известно, что США предложили России обменять Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута. Он сейчас отбывает 25-летний срок в США, его признали в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

МИД России после этого сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по обмену своих граждан, однако пока конкретных результатов нет. Спустя две недели в ведомстве уточнили, что имена Грайнер и Уилана, а также Бута упоминались в двусторонних контактах российской и американской сторон.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Пол Уилан Бриттни Грайнер Виктор Бут обмен заключенными
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