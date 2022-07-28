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МИД отреагировал на предложение США по обмену Бута и Грайнер

Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Россия и США ведут переговоры по поводу обмена своих граждан, находящихся в заключении, но конкретных результатов не достигнуто, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — сказала Захарова, комментируя заявление Госдепартамента США о возможности обмена россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

По ее словам, Москва исходит из того, чтобы в ходе переговоров были учтены интересы обеих сторон.

Материал дополняется. 

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