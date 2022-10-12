Белый дом: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20 даже по обмену Грайнер

Белый дом сообщил, что Байден не планирует встречаться с Путиным на Бали

Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии — даже по вопросу обмена обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она (цитата по Politico).

Жан-Пьер отметила, что Байден убежден: российской стороне следует принять сделанное США предложение об обмене заключенными — в противном случае России придется самой выступить со встречным предложением о переговорах.

Накануне Байден в интервью CNN сообщил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии. По его словам, решение о встрече будет зависеть от того, о чем захочет поговорить российский лидер.

Так, если Путин захочет обсудить обмен Грайнер, то он будет открыт для разговора, заверил президент США. Однако он не станет обсуждать с Россией сохранение ее контроля над «территориями Украины».

«Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: «Я хочу обсудить освобождение [баскетболистки Бриттни] Грайнер», то я бы поговорил с ним. Зависит от обстоятельств», — объяснил президент США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 октября заявил, что ни США, ни Россия не выступали с инициативой по проведению российско-американского саммита. Байден также рассказал об отсутствии подвижек с Путиным по вопросу возможного обмена Грайнер.