Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним

Бабарико также подчеркнул, что участники встречи не давали никому полномочий говорить от их имени. В его заявлении отмечается, что бизнесмен Юрий Воскресенский не был членом штаба экс-главы Белгазпромбанка, «не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений».
Встреча Лукашенко с Бабарико и Воскресенским в СИЗО КГБ прошла 10 октября. В ней также участвовали сын Бабарико Эдуард, член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, политтехнолог Виталий Шкляров и другие. Член президиума совета Мария Колесникова, которая содержится в изоляторе в Жодино, отказалась от участия.
После встречи стало известно, что Воскресенский и Рабцевич вышли из СИЗО, при этом их адвокаты не смогли пояснить, на какую меру пресечения их подзащитным был заменен арест. О том, будет ли освобожден Бабарико, у его адвокатов информации нет.
8 октября белорусский госканал ОНТ опубликовал интервью с Воскресенским, где тот заявил, что «пришло время не ходить [на протесты], а садиться за стол переговоров». «Надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции и переводить свою активность в политическую плоскость. Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать», — сказал он.
Бабарико был задержан в конце июня по подозрению в противоправной деятельности. Позднее ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. ЦИК также отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента.
По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. С тех пор, как ЦИК объявила итоги, в стране начались протесты, на которые выходят граждане, недовольные официальными результатами. Акции сопровождаются столкновениями с силовиками, которые пускают в ход спецсредства. Лукашенко утверждает, что протесты в стране организованы из-за рубежа. Россия, в отличие от большинства стран ЕС, признала итоги выборов в республике.