Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним

Экс-глава Белгазпромбанка считает, что встречу с Лукашенко в СИЗО нельзя назвать диалогом. Он возможен только после выполнения ряда условий, главное из которых — освобождение из заключения всех участников встречи, заявил Бабарико

Виктор Бабарико (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента, заявил, что на встрече с главой государства в СИЗО не достиг с ним каких-либо договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на адвокатов Бабарико Александра Пыльченко, Наталью Мацкевич и Дмитрия Лаевского.

По словам Бабарико, встречу в СИЗО нельзя назвать диалогом, так как он «подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе». Помимо этого, у участников диалога должен быть равный доступ к информационному полю, подчеркнул он.

«И третье: за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества», — добавил экс-глава Белгазпромбанка.

Главным условием для диалога с Лукашенко он назвал освобождение из заключения участников встречи.