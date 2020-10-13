Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13:16
Акции «Ювентуса» упали на 7% после заражения Роналду коронавирусом Инвестиции, 18:21 Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет Общество, 18:20 Собчак ответила на сообщения о положительном тесте на коронавирус Общество, 18:17 Положительный опыт пандемии у компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. РБК и SAP, 18:17 СК признал серфингистку потерпевшей в деле о загрязнении воды на Камчатке Общество, 18:15 Как справиться с депрессией и предложить сотрудникам нужные льготы Pro, 18:08 Черноморский флот начал проверку после гибели контрактника в Крыму Общество, 18:01 Сбербанк зафиксировал ускорение сокращения расходов россиян из-за COVID Общество, 17:56 Путин поручил перенести значимые госуслуги в онлайн-формат Общество, 17:51 Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива Общество, 17:50 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 17:47 Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним Политика, 17:46 ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля. Что о нем говорили раньше Крипто, 17:41 СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения России и Сербии Общество, 17:38
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним

Экс-глава Белгазпромбанка считает, что встречу с Лукашенко в СИЗО нельзя назвать диалогом. Он возможен только после выполнения ряда условий, главное из которых — освобождение из заключения всех участников встречи, заявил Бабарико
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента, заявил, что на встрече с главой государства в СИЗО не достиг с ним каких-либо договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на адвокатов Бабарико Александра Пыльченко, Наталью Мацкевич и Дмитрия Лаевского.

По словам Бабарико, встречу в СИЗО нельзя назвать диалогом, так как он «подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе». Помимо этого, у участников диалога должен быть равный доступ к информационному полю, подчеркнул он.

Песков оценил встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Политика
Александр Лукашенко

«И третье: за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества», — добавил экс-глава Белгазпромбанка.

Главным условием для диалога с Лукашенко он назвал освобождение из заключения участников встречи.

Бабарико также подчеркнул, что участники встречи не давали никому полномочий говорить от их имени. В его заявлении отмечается, что бизнесмен Юрий Воскресенский не был членом штаба экс-главы Белгазпромбанка, «не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений».

Встреча Лукашенко с Бабарико и Воскресенским в СИЗО КГБ прошла 10 октября. В ней также участвовали сын Бабарико Эдуард, член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, политтехнолог Виталий Шкляров и другие. Член президиума совета Мария Колесникова, которая содержится в изоляторе в Жодино, отказалась от участия.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

После встречи стало известно, что Воскресенский и Рабцевич вышли из СИЗО, при этом их адвокаты не смогли пояснить, на какую меру пресечения их подзащитным был заменен арест. О том, будет ли освобожден Бабарико, у его адвокатов информации нет.

Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

8 октября белорусский госканал ОНТ опубликовал интервью с Воскресенским, где тот заявил, что «пришло время не ходить [на протесты], а садиться за стол переговоров». «Надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции и переводить свою активность в политическую плоскость. Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать», — сказал он.

Бабарико был задержан в конце июня по подозрению в противоправной деятельности. Позднее ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. ЦИК также отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента.

Защита выпущенных из СИЗО после встречи с Лукашенко сообщила об их планах
Политика
Юрий Воскресенский

По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. С тех пор, как ЦИК объявила итоги, в стране начались протесты, на которые выходят граждане, недовольные официальными результатами. Акции сопровождаются столкновениями с силовиками, которые пускают в ход спецсредства. Лукашенко утверждает, что протесты в стране организованы из-за рубежа. Россия, в отличие от большинства стран ЕС, признала итоги выборов в республике.

Автор
Наталия Анисимова
Виктор Бабарико Александр Лукашенко Белоруссия
Материалы по теме
Адвокат Бабарико прокомментировал сообщения о его скором освобождении
Политика
Тихановская поддержала инициативу Бабарико создать оппозиционную партию
Политика
Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter