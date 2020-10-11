Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

На свободу вышли соратник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Накануне Лукашенко встречался с ними и другими членами оппозиции в СИЗО. Детали беседы не раскрываются

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / BelTA / AP)

Двум белорусским оппозиционерам, встречавшимся в СИЗО 10 октября с президентом Александром Лукашенко, изменили меру пресечения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», передает Tut.by.

На свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба они сидели рядом с Лукашенко на прошедшей встрече.

Воскресенский рассказал, что после выхода из СИЗО займется подготовкой поправок в Конституцию. Кроме того, ему поручили изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Встреча с Лукашенко, по его словам, прошла конструктивно.

Рабцевич сообщил, что продолжит заниматься бизнесом в рамках сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий.