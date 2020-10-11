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Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

На свободу вышли соратник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Накануне Лукашенко встречался с ними и другими членами оппозиции в СИЗО. Детали беседы не раскрываются
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / BelTA / AP)

Двум белорусским оппозиционерам, встречавшимся в СИЗО 10 октября с президентом Александром Лукашенко, изменили меру пресечения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», передает Tut.by.

На свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба они сидели рядом с Лукашенко на прошедшей встрече.

Воскресенский рассказал, что после выхода из СИЗО займется подготовкой поправок в Конституцию. Кроме того, ему поручили изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Встреча с Лукашенко, по его словам, прошла конструктивно.

Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Видео
Политика

Рабцевич сообщил, что продолжит заниматься бизнесом в рамках сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий.

По информации «Радио Свобода», Юрию Воскресенскому заменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщила его жена Алеся.

Встреча Лукашенко с арестованными членами белорусской оппозиции прошла накануне в СИЗО КГБ. На ней присутствовали в том числе бывший глава Белгазпромбанка и считавшийся главным соперником Лукашенко на выборах президента Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова, Юрий Воскресенский.

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Лукашенко общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех». Участники встречи решили не раскрывать детали беседы.

Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, свим визитом в СИЗО Лукашенко признал наличие в стране политических заключенных, которых он ранее называл «уголовниками».

«Если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», — прокомментировала встречу Тихановская. Она предположила, что таким образом президент хочет ослабить белорусское протестное движение.

По словам члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко, Лукашенко сел за стол переговоров с арестованными оппозиционерами, потому что экономика, банковская система, внешняя политика Белоруссии «трещит по швам».

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Протесты в республике начались 9 августа после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Оппозиция не признала их итогов и сформировала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения новых выборов.

Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти, а Конституционный суд признал новый орган незаконным. Оппозиция неоднократно отвергала обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия Александр Лукашенко СИЗО оппозиция
Материалы по теме
Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО
Политика
Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Видео
Политика
Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами
Политика
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