Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Двум белорусским оппозиционерам, встречавшимся в СИЗО 10 октября с президентом Александром Лукашенко, изменили меру пресечения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», передает Tut.by.
На свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба они сидели рядом с Лукашенко на прошедшей встрече.
Воскресенский рассказал, что после выхода из СИЗО займется подготовкой поправок в Конституцию. Кроме того, ему поручили изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Встреча с Лукашенко, по его словам, прошла конструктивно.
Рабцевич сообщил, что продолжит заниматься бизнесом в рамках сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий.