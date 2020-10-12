Песков оценил встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Прошедшая без предварительного объявления встреча «без галстуков» президента Белоруссии и сидящими в СИЗО КГБ оппозиционерами получила одобрение в Кремле

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Российское руководство приветствует любые попытки диалога в белорусском обществе, особенно со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так в Кремле отреагировали на встречу Лукашенко с арестованными представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске.

«Безусловно, мы приветствует любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе и тем более инициированный главой государства, президентом Белоруссии», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Лукашенко провел встречу с арестованными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции в субботу, 10 октября. Президент несколько часов общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех», однако содержание переговоров раскрыто не было.

После встречи двум белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения: на свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.