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Песков оценил встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Прошедшая без предварительного объявления встреча «без галстуков» президента Белоруссии и сидящими в СИЗО КГБ оппозиционерами получила одобрение в Кремле
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Российское руководство приветствует любые попытки диалога в белорусском обществе, особенно со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так в Кремле отреагировали на встречу Лукашенко с арестованными представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске.

«Безусловно, мы приветствует любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе и тем более инициированный главой государства, президентом Белоруссии», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Видео
Политика

Лукашенко провел встречу с арестованными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции в субботу, 10 октября. Президент несколько часов общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех», однако содержание переговоров раскрыто не было.

После встречи двум белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения: на свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Адвокаты обоих арестованных не смогли сообщить РБК на какую меру пресечения был заменен арест.

На встрече с президентом не было одной из лидеров протестов, члена президиума совета оппозиции Марии Колесниковой. Ее содержат в тюрьме в Жодино.

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Бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что своей встречей с арестованными оппозиционерами Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками».

Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», — прокомментировала встречу Тихановская.

В воскресенье, 11 октября, во многих городах Белоруссии прошли акции протеста под названием «Марш гордости». Для их разгона силовики применяли водометы и светошумовые гранаты. П данным МВД задержали 713 человек.

Кроме Минска, силовики задерживали демонстрантов в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Жодино, Жлобине, Кобрине, Гродно и других городах.

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
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Авторы
Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Белоруссия СИЗО Александр Лукашенко
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