Защита выпущенных из СИЗО после встречи с Лукашенко сообщила об их планах

Юрий Воскресенский (Фото: yury.voskresensky / Facebook)

Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, которых выпустили из белорусского СИЗО после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, вернулись домой. Об этом сообщили РБК их адвокаты.

При этом защитники не смогли публично рассказать о том, какую новую меру пресечения им назначили, из-за подписки о неразглашении.

По словам адвоката Рабцевича Екатерины Петрович, Дмитрий сейчас находится дома с женой и ребенком. «Приходит в себя, пока в прострации, можно так сказать. Со здоровьем у него все в порядке», — отметила она.

Адвокат добавила, что сейчас сложно говорить, чем планирует заниматься ее подзащитный. «Пока это будет обсуждаться. <...> Думаю, будет в дальнейшем своей деятельностью заниматься, к которой имеет отношение», — заключила она.