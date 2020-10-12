Защита выпущенных из СИЗО после встречи с Лукашенко сообщила об их планах

Адвокат Воскресенского Михаил Кирилюк также сообщил, что его подзащитный вышел из СИЗО. Там Воскресенский жаловался на проблемы со здоровьем. «У него грыжа позвоночника, аневризма, гипертония — хронические проблемы», — отметил защитник.
Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова, который тоже был на встрече с Лукашенко, Антон Гашинский заявил, что никогда еще не случалось, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими.
«Я увидел сегодня Виталия — его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов — разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», — рассказал Гашинский РБК.
По словам адвоката, после встречи при прощании с Лукашенко Шкляров сказал президенту, что давно не был в бане. В ответ Лукашенко приказал одному из охранников организовать для политтехнолога банные процедуры. «Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой», — добавил Гашинский.
Защитник подчеркнул, что Шкляров был удивлен откровенным разговором с Лукашенко. «Он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу», — продолжил адвокат.
Ранее, 10 октября, прошла встреча Лукашенко с арестованными бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, считавшимся его главным соперником на выборах президента, сыном Бабарико Эдуардом, политтехнологом Виталием Шкляровым, членом президиума координационного совета Лилией Власовой, Юрием Воскресенским и Дмитрием Рабцевичем.
Президент Белоруссии общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех». Участники переговоров не раскрыли детали беседы.
Вскоре из СИЗО выпустили Воскресенского и Рабцевича, которые сидели на встрече рядом с Лукашенко.