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Защита выпущенных из СИЗО после встречи с Лукашенко сообщила об их планах

Юрий Воскресенский
Юрий Воскресенский (Фото: yury.voskresensky / Facebook)

Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, которых выпустили из белорусского СИЗО после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, вернулись домой. Об этом сообщили РБК их адвокаты.

При этом защитники не смогли публично рассказать о том, какую новую меру пресечения им назначили, из-за подписки о неразглашении.

По словам адвоката Рабцевича Екатерины Петрович, Дмитрий сейчас находится дома с женой и ребенком. «Приходит в себя, пока в прострации, можно так сказать. Со здоровьем у него все в порядке», — отметила она.

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Адвокат добавила, что сейчас сложно говорить, чем планирует заниматься ее подзащитный. «Пока это будет обсуждаться. <...> Думаю, будет в дальнейшем своей деятельностью заниматься, к которой имеет отношение», — заключила она.

Адвокат Воскресенского Михаил Кирилюк также сообщил, что его подзащитный вышел из СИЗО. Там Воскресенский жаловался на проблемы со здоровьем. «У него грыжа позвоночника, аневризма, гипертония — хронические проблемы», — отметил защитник.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

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Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова, который тоже был на встрече с Лукашенко, Антон Гашинский заявил, что никогда еще не случалось, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими.

«Я увидел сегодня Виталия — его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов — разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», — рассказал Гашинский РБК.

По словам адвоката, после встречи при прощании с Лукашенко Шкляров сказал президенту, что давно не был в бане. В ответ Лукашенко приказал одному из охранников организовать для политтехнолога банные процедуры. «Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой», — добавил Гашинский.

Защитник подчеркнул, что Шкляров был удивлен откровенным разговором с Лукашенко. «Он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу», — продолжил адвокат.

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Ранее, 10 октября, прошла встреча Лукашенко с арестованными бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, считавшимся его главным соперником на выборах президента, сыном Бабарико Эдуардом, политтехнологом Виталием Шкляровым, членом президиума координационного совета Лилией Власовой, Юрием Воскресенским и Дмитрием Рабцевичем.

Президент Белоруссии общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех». Участники переговоров не раскрыли детали беседы.

Вскоре из СИЗО выпустили Воскресенского и Рабцевича, которые сидели на встрече рядом с Лукашенко.

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