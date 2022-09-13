Сейм Литвы решил закрыть въезд в страну для россиян

Сейм Литвы закрыл въезд в страну для граждан России и продлил режим ЧС до 15 декабря

Запрет начнет действовать 19 сентября, с даты, о которой договорились страны Прибалтики. Въехать в страну смогут водители грузовиков, дипломаты, путешествующие к родственникам и лица, пересекающие границу по гуманитарным причинам

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сейм (однопалатный парламент) Литвы закрыл въезд в страну для граждан России, за исключением некоторых категорий, говорится на его сайте.

Соответствующий документ поддержали 68 депутатов, пятеро высказались против, еще 26 воздержались от голосования.

«Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза (Россия граничит с ЕС через Литву. — РБК) граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям», — сказано в сообщении. Ограничения вступят в силу 19 сентября.

Режим ЧС, введенный из-за ситуации на Украине, будет действовать до 15 декабря. Литва ввела его 30 июня на всей территории страны. Режим должен был действовать до 15 сентября. Таким образом, его продлили на три месяца.

Литва договорилась ограничить въезд для граждан России с шенгенскими визами с Латвией и Эстонией в начале сентября. Страна выдачи визы значения не имеет. Въезд ограничили также через территорию Белоруссии. Запрет не затронул только водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто навещает родственников или пересекает границы по гуманитарным причинам.

На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что запрет начнет действовать с 19 сентября. Ранее, в середине августа Эстония запретила въезд в страну россиянам, которым сама выдала шенгенские визы. Поступить так же, как прибалтийские страны, решила Польша.

Литва предлагала закрыть въезд россиянам с шенгенскими визами на уровне всего Евросоюза, так как считала эту меру более эффективной. Однако Еврокомиссия отвергла эту инициативу, сославшись на визовый кодекс сообщества, который не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз, в том числе россиянам. Отдельным категориям лиц, например членам семей, журналистам, диссидентам, выдавать их потребуется, отмечали в ЕК.

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При этом Еврокомиссия разрешила членам союза самостоятельно принимать решения в отношении отдельно взятых заявок на визу и вводить ограничения на национальном уровне. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды уже перестали принимать документы от россиян на оформление туристических виз, ограничения ввели и другие страны.

В то же время ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В результате сроки их оформления увеличились, также возросла стоимость процедуры. Консульствам стран — членов союза расширили полномочия для отказа. В частности, им разрешили давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам, увеличивать время рассмотрения заявлений с 15 до 45 дней и требовать дополнительные документы.

Консульствам также рекомендовали не выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. Они получили право выдавать разрешение на посещение одной конкретной страны без права доступа в остальную шенгенскую зону.

Ужесточение правил ЕК объяснила необходимостью усилить проверки желающих получить Шенген и желанием избежать возможных угроз общественному порядку от заявителей.

Президент России Владимир Путин в ответ на действия ЕС допустил, что страна отреагирует «незеркально». По его словам, Москва не будет делать того, что противоречит ее интересам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что Россия заинтересована в туристах из недружественных стран, чтобы они посещали ее и «понимали, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, — это ложь».

«Объяснить им это можно, только пригласив их сюда», — говорил он.