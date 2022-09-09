Кремль заявил об интересе России к туристам из недружественных стран

Фото: Александр Земляниченко / AP

Решение об ответе на введенные ЕС ограничения по визам будет приниматься исходя из интересов России, например, есть заинтересованность в туристах из недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В конце концов, люди должны видеть нашу страну и понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, — это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда», — сказал Песков.

Сейчас у России 49 недружественных стран: Багамы, США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 стран ЕС.

Он отметил, что те шаги, которые Россия будет предпринимать, будут соответствовать интересам, но не всегда будут носить зеркальный характер.

«Незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу — конечно, какие-то ответные шаги будут, но все это будет разумно, тщательно выверено, потому что мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну», — уточнил пресс-секретарь.

Зеркальный ответ также будет дан на «неадекватное отношение» к российским дипломатам и участникам международных мероприятий, указал Песков.

В ответ на вопрос, в чем может отражаться ответ на визовые ограничения, которые, к примеру, ввели балтийские страны, представитель Кремля заявил, что решение будет приниматься так, чтобы не навредить интересам России.

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В начале сентября Еврокомиссия решила приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Это значит, что визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с 10 до 15 дней (он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будут ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям придется предоставлять больше документов.

9 сентября Совет Европы утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, оно вступит в силу с 12 сентября.

Однако некоторые страны ЕС решили вообще запретить россиянам въезд на свою территорию, даже если у них уже есть шенгенские визы. Среди них — Эстония, Литва, Латвия и Польша.