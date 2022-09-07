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Страны Балтии приняли решение закрыть россиянам проезд в Европу

Россия готова ответить «незеркально»
Три государства Балтии решили закрыть россиянам с шенгенскими визами транзит через их территорию в Европу, а в России на высшем уровне вновь обсуждается введение электронных виз для иностранцев
Фото: AP
Фото: AP

Балтийский барьер

7 сентября Эстония, Литва и Латвия согласовали введение запрета для имеющих шенгенские визы россиян на въезд в Евросоюз через их границу как с Россией, так и с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы, прошедшей в Каунасе (Литва). Детали этого решения должны быть уточнены на этой неделе, а его реализация запланирована на середину сентября. «Решения будут приняты национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», — пообещал Ринкевичс. Известно, что исключение будет сделано для отдельных категорий российских граждан — путешествующих с гуманитарными целями, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузового транспорта.

Финляндия, которая после отмены авиасообщения России с ЕС также стала одной из транзитных стран для россиян, путешествующих в Европу, не присоединилась к инициативе. Как пояснил глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто в Каунасе, Хельсинки хочет дождаться официального решения Еврокомиссии по этому вопросу. «Существует проблема правового характера: как определить, действуют или не действуют теперь шенгенские визы россиян. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии относительно того, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения», — уточнил он.

На Финляндию и Эстонию с начала российской военной операции на Украине приходится две трети пересечений россиянами границы с ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на данные агентства Frontex. Всего в Евросоюз за это время въехало около миллиона граждан России.

6 сентября Еврокомиссия представила рекомендации о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Предполагалось, что окончательное решение примет 7 сентября Комитет постоянных представителей в ЕС (COREPER), этот вопрос фигурировал в повестке встречи. В среду «РИА Новости» со ссылкой на европейский источник сообщило, что комитет одобрил документ, но формально он будет принят в пятницу, 9 сентября, на министерской встрече Совета ЕС.

Упрощенный визовый режим, как ожидается, будет отменен 12 сентября, после этого визовый сбор для россиян увеличится с €35 до €80, время рассмотрения заявки — с 10 до 15 дней, в отдельных случаях до 45 дней (ранее максимальный срок составлял 30 дней). Заявителям понадобится предоставить больший пакет документов для получения шенгенской визы (в рекомендациях не сказано, какие именно дополнительные документы могут понадобиться). Также Еврокомиссия предложила выдавать меньше многократных долгосрочных виз. Всего, по данным ЕК, действующие шенгенские визы имеют около миллиона россиян.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС было заключено весной 2007 года. В нем оговорены условия выдачи краткосрочных виз с разрешением пребывания на срок до 90 дней в течение 180 дней, стоимость оформления виз, перечень подаваемых заявителями документов.

Действие этого соглашения было частично приостановлено 28 февраля, после начала российской военной операции на Украине. Ограничения коснулись членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей. В мае Еврокомиссия выпустила разъяснения, как государствам союза действовать по отношению к указанным категориям россиян. «Данные категории лиц больше не имеют привилегированного доступа в ЕС, им нужно предоставлять документальное подтверждение о целях поездки при получении визы, а также оплачивать визовый сбор в полном объеме — €80», — пояснили в ЕС. В документе подчеркивалось, что упомянутая мера не затронет рядовых россиян.

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Незеркальный ответ

В среду на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе выдачи виз европейцам Россия не будет делать ничего противоречащего ее интересам и не будет вводить ответные ограничения.

«[Министр иностранных дел Сергей] Лавров на меня рассердится, наверное, — он здесь в зале как раз смотрит внимательно, — потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже всем должны закрыть визы, — сказал Путин. — Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Чего их закрывать? Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Вот вам, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Чего их ограничивать? Репетиторы приезжают. Да пускай приезжают и работают! Чего здесь плохого? Спортсмены, деятели искусства. Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты».

Согласно указу российского президента, с мая 2022 года действие упрощенного визового режима с ЕС было приостановлено для ряда категорий граждан объединения и стран, входящих в шенгенскую зону, — европейские чиновники, дипломаты, журналисты, члены национальных и региональных парламентов, правительств и судов лишились преференций при оформлении документов для въезда в Россию.

На заседании Госсовета по туризму, прошедшем во Владивостоке накануне, глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попросила Путина вернуться к вопросу выдачи электронных виз иностранным туристам. «Они (европейцы. — РБК) нас видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады видеть, и пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей страной. Поэтому просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма», — сказала она. С аналогичным призывом Догузова выступила и на полях Петербургского экономического форума в июне.

Согласно принятому в июле 2020 года закону, Россия должна была с января 2021 года выдавать электронные визы гражданам 52 стран, включая членов Евросоюза. Однако начало действия закона было отсрочено из-за действовавших ограничений на въезд на фоне пандемии, которые были сняты лишь в середине июля 2022 года. На сайте консульского департамента МИД России указано, что электронные визы в Россию сейчас не оформляются.

Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ сообщила, что за первый квартал 2022 года Россию посетили 57,7 тыс. иностранных туристов, а за аналогичный период допандемийного 2019 года страну посетили 6,4 млн иностранцев.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
визы шенгенские визы туризм Владимир Путин ВЭФ Евросоюз
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