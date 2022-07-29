Песков назвал неверными слова Салливана о переговорах с Киевом

Песков счел в корне неверными слова Салливана о незаинтересованности Москвы в переговорах

Помощник президента США Салливан заявил, что президент России Путин не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров. В Кремле сочли такую оценку «в корне неверной»

Дмитрий Песков (Фото: Grigoriy Sisoev / Getty Images)

В Кремле категорически не согласны с мнением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Москве не интересны переговоры с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) опубликовал в YouTube интервью Салливана, в котором помощник президента США заявил, что, по его мнению, у российского лидера Владимира Путина нет интереса к переговорам.

«Сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы на самом деле прийти к дипломатическому решению», — сказал Салливан.

На вопрос журналиста, почему Кремль не может согласиться с такими оценками, Песков ответил: «Не согласен. Потому что они не верны в корне».

Российско-украинские переговоры начались в марте: стороны встречались и очно, и в формате видеоконференций. Самой результативной стала встреча в Стамбуле в конце марта, когда Россия и Украина передали друг другу предложения по урегулированию конфликта.

Но в начале апреля диалог был заморожен. Киев объяснил изменение отношения к переговорам событиями в Буче. Тогда журналисты Reuters и других изданий сообщили о найденных там телах погибших мирных жителей. В Минобороны России назвали эти данные провокацией, заявляя, что российские военные к тому моменту уже покинули Киевскую область.

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Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров, но в Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова сесть за стол переговоров.

В середине июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте».

До этого он говорил, что Киев намерен вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Он назвал это «окончательной переговорной позицией Украины».

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что у Москвы нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом. «Дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя», — объяснил он.