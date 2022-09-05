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Госдеп счел важным сохранить контакты с Россией после отъезда посла

США крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией после отъезда посла Джона Салливана, сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

«В такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации», — сказал он и добавил, что при этом США продолжат безоговорочно осуждать российскую военную операцию и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дипломат объяснил, что отъезд американского посла после трех лет работы в России стал частью обычной дипломатической ротации. В ближайшее время администрация США объявит кандидатуру следующего посла, ее должен утвердить сенат.

Посол США Салливан завершил работу в России и уехал из Москвы
Политика
Джон Салливан

Джон Салливан занимал должность посла США в России с декабря 2019 года. Его кандидатуру предложил президент Дональд Трамп, а в январе 2021 года новый американский лидер Джо Байден попросил его остаться в России.

4 сентября американская дипмиссия сообщила, что Салливан закончил работу и уехал из Москвы. После отъезда он должен завершить сорокалетнюю карьеру на государственной службе. До приезда нового посла его обязанности будет исполнять заместитель главы посольства Элизабет Руд.



 

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