Экс-посол США Салливан назвал причиной отъезда из России болезнь жены

Джон Салливан ушел с поста и покинул Россию 4 сентября, а на следующий день его супруга, которая давно болела раком, умерла. Дипломат пояснил, что решение уехать не связано ни с конфликтом на Украине, ни с политикой Байдена

Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Джон Салливан оставил должность посла США в России из-за болезни жены. Он сообщил это журналисту Politico Нахалю Туси, а тот написал это в Twitter.

Туси пояснил, что у супруги Салливана Грейс Родригес был рак. Она болела давно, а за последнюю неделю ее состояние резко ухудшилось. 5 сентября Родригес умерла.

В разговоре с журналистом дипломат подчеркнул, что его решение об отъезде никак не связано ни с российской военной операцией на Украине, ни с политикой администрации президента США Джо Байдена.

Салливан покинул Москву 4 сентября. В американском посольстве сообщили, что после отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

Дипломат был послом США в Москве с декабря 2019 года. В Госдепе после отъезда Салливана заявили, что сейчас крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией. Представитель ведомства объяснил, что отъезд посла стал частью рутинной дипломатической ротации и что кандидатура преемника будет объявлена в ближайшее время. До тех пор американскую дипмиссию будет возглавлять заместитель посла Элизабет Руд.

В конце марта, после начала спецоперации на Украине, Салливан сообщил, что администрация США не собирается закрывать посольство и отзывать его в Вашингтон. Посол, однако, не исключил, что Соединенные Штаты и Россия на фоне обострения отношений могут закрыть свои диппредставительства, хотя это и стало бы большой ошибкой. Российский МИД в августе не исключил возможность разрыва отношений с США в случае, если те признают Москву «страной — спонсором терроризма».