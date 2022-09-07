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FP узнало, что назначение посла США в России может затянуться на месяцы

Должность посла США в России может оставаться вакантной в течение нескольких месяцев и дольше, пишет Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших американских дипломатов.

Источники издания объяснили, что назначение американского посла может затянуться из-за «токсичного состояния» отношений между Москвой и Вашингтоном из-за военных действий России на Украине.

Они отметили, что сначала выбранного президентом кандидата должен будет одобрить сенат, а российское правительство — дать согласие на прием нового посла по дипломатическому протоколу. По их мнению, российская сторона вряд ли быстро заключит соглашение с новым послом.

Госдеп счел важным сохранить контакты с Россией после отъезда посла
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Джон Салливан

Бывший посол США в России Джон Салливан закончил работу и уехал из Москвы 4 сентября. Госдепартамент связал его отъезд после трех лет работы с обычной диломатической ротацией и анонсировал, что выбор кандидатуры на его место пройдет в ближайшее время. Позже экс-посол сам рассказал, что уехал на родину из-за жены Грейс Родригес, которая болела раком и умерла 5 сентября.

До приезда нового посла его обязанности будет исполнять заместитель главы посольства Элизабет Руд.

Теги
посол США в России назначение срок
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