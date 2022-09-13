Reuters узнал, что Россию не позвали на похороны Елизаветы II

Великобритания не пригласила представителей России, Белоруссии и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II из-за санкций против этих стран, сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

В Кремле ранее исключили поездку президента Владимира Путина на похороны британской королевы. При этом, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: «Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями». После начала военных действий на Украине под санкции Лондона попал в том числе сам Путин.

Ранее Лондон ввел санкции против него.

Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны Елизаветы II в Лондоне, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, сообщает Би-би-си.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Великобритании.

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