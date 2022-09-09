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В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Кремль не рассматривает возможность поездки президента России Владимира путина на похороны британской королевы Елизаветы II, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах, Песков сказал: «Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями».

В России к Елизавете II относились с большим уважением за ее мудрость и авторитет, отметил Песков. «Сейчас такие качества в дефиците на международной арене», — добавил он.

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании начался 10-дневный траур.

Путин накануне выразил соболезнования новому королю Карлу III в связи с кончиной его матери.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Елена Чернышова
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