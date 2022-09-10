Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Гроб с телом королевы транспортируют из Шотландии в Лондон в следующий вторник. До похорон он будет находиться в Вестминстерском дворце для прощания

Фото: Денис Ворошилов / РБК

Похороны британской королевы Елизаветы II начнутся в 10:00 по местному времени (12:00 мск) 19 сентября, пишет Reuters со ссылкой на графа-маршала Великобритании Эдуарда Фицалан-Говарда.

Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в шотландском замке Балморал. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий.

В воскресенье гроб доставят в Эдинбург, а в следующий вторник — самолетом в Лондон, рассказал граф-маршал. Начиная со среды гроб с ее телом будет находиться в Вестминстер-холле, где желающие смогут попрощаться с королевой.

После смерти монарха в королевстве в соответствии с заранее утвержденным планом был объявлен десятидневный траур. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и официально вступил на престол 10 сентября. Карл III высказал пожелание, чтобы период траура продолжался на протяжении еще семи дней после похорон королевы.

В рамках траура в стране были приспущены государственные флаги. Королевские резиденции будут закрыты до окончания похорон. Жителям страны разрешили оставлять цветы в строго отведенных для этого местах и оставлять соболезнования в интернете.