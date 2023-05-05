Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях
Взойдя на престол после смерти Елизаветы II, Карл III стал самым старым среди всех новоиспеченных монархов в британской истории — ему тогда исполнилось уже 73 года. Только в статусе принца Уэльского он прождал того момента, когда на голову ему возложат корону, около 65 лет. А с момента, когда он в 1953 году появился на коронации своей матери, прошло уже почти 70 лет. За эти годы король успел стать пилотом истребителя и аквалангистом, дослужиться до звания фельдмаршала и удостоиться титула «Друг лесов», обзавестись лягушкой собственного имени и поспорить на сцене с Бенедиктом Камбербатчем... Чем еще запомнился Карл III, когда был простым принцем, и кого ему нужно пережить, чтобы стать самым старым среди монархов мира, — в материале РБК.
На фото: принц Чарльз с няней, ноябрь 1950 года
Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года и стал первым ребенком принцессы Елизаветы, носившей титул герцогини Эдинбургской, и Филиппа Маунтбеттена. Юный принц был крещен архиепископом Кентерберийским и получил имя Чарльз Филипп Артур Джордж.
В три года, после смерти в 1952 году своего дедушки Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, принц стал наследником британского трона и получил титулы герцога Корнуолльского и герцога Ротсейского. В четыре года он присутствовал на коронации матери в Вестминстерском аббатстве и наблюдал за церемонией вместе с бабкой, королевой-матерью Елизаветой, и теткой, принцессой Маргарет. А еще через пять лет, в июле 1958-го, Чарльз получил титул принца Уэльского
В 1956 году Чарльз пошел в школу, хотя наследников британского престола до тех пор обучали на дому. За несколько лет принц сменил несколько школ в разных частях Британии, а два семестра учился в одной из школ Мельбурна (Австралия). Обучение Чарльз закончил в шотландской школе Gordonstoun, где учился его отец. Юный Чарльз Gordonstoun невзлюбил и называл школу «Кольдиц в килтах» (Кольдиц — замок в Германии, где в годы Второй мировой войны был концлагерь и тюрьма для военнопленных). Окончил школу с довольно средними оценками — например, по французскому получил только С, то есть тройку.
После школы Чарльз не пошел сразу на военную службу, а поступил в Кембриджский университет, где занимался археологией, антропологией и историей. В 1970 году принц стал первым в истории Британии наследником престола, успешно окончившим университет и удостоенным степени сначала бакалавра, а затем и магистра
На фото: Чарльз принимает титул принца Уэльского, июль 1969 года
В 1969 году Чарльз официально прошел долго откладывавшуюся церемонию введения в «должность» принца Уэльского (инвеститура), получив знаки монаршего достоинства. Благодаря трансляции на Би-би-си церемонию, которую сам Чарльз назвал очень впечатляющей, увидели около 500 млн человек.
К новому статусу Чарльз относился серьезно — перед инвеститурой он даже прослушал в Университете Аберистуита девятинедельный курс валлийского языка, хотя позднее признавался, что оказался не самым способным лингвистом. Однако полученных навыков принцу вполне хватало для того, чтобы при визитах в Уэльс к месту использовать фразы на валлийском.
В 1970 году Чарльз впервые занял свое место в палате лордов, затем стал принимать активное участие в общественной жизни Великобритании, в том числе посещал заседания кабинета министров
В 1971–1976 годах принц служил в армии. Он прошел курс обучения в качестве летчика самолета-истребителя и пилота вертолета, а также офицера ВМС. Проходил практику на различных кораблях, на борту фрегата Jupiter участвовал в походах по Тихому и Атлантическому океанам. В 1975 году Чарльз подтвердил свои навыки обученного военного ныряльщика, спустившись к лежащим на дне Ла-Манша обломкам Mary Rose, флагмана английского военного флота при короле Генрихе VIII Тюдоре. Он также стал первым членом королевской семьи, прошедшим курс подготовки парашютистов.
После завершения обучения в Королевском морском колледже в Гринвиче Чарльз, ставший к тому времени лейтенантом ВМС, получил под свое командование тральщик Bronington. В 1977 году был произведен в звание коммандера (соответствует капитану II ранга в российском флоте), а вскоре после этого оставил службу.
В последующие годы Чарльз как наследник британского престола продолжал расти в чинах. В 2012 году указами Елизаветы II он был удостоен почетных званий адмирала флота, фельдмаршала и маршала ВВС
На фото: Чарльз, Диана и их сын Уильям, 1983 год
В 1979 году Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Нэчбулл, внучке последнего вице-короля Индии лорда Маунтбеттена, который незадолго до того был убит ирландскими террористами. Однако помолвка не состоялась, девушка принцу отказала.
В 1980 году Чарльз начал встречаться с дочерью графа Спенсера Дианой, однако поначалу не рассматривал ее в качестве невесты. Биограф принца Джонатан Димблби отмечает, что Чарльз сделал предложение Диане лишь после того, как его отец, герцог Эдинбургский, предупредил сына, что слухи об их отношениях грозят разрушить репутацию девушки. Свадьба Чарльза и Дианы, на которой присутствовали множество представителей королевских домов Европы, а также премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и супруга президента США Нэнси Рейган, состоялась в соборе Святого Павла 29 июля 1981 года.
Диана быстро стала одной из самых популярных королевских особ, дружила с многими знаменитостями и занималась благотворительностью. У пары родились двое сыновей, Уильям и Гарри, а в 1992 году супруги разъехались и в 1996-м официально развелись. Диана была убеждена в неверности мужа, в прессе часто появлялись слухи и о ее романах. В телеинтервью 1994 года Чарльз подтвердил, что, будучи в браке с Дианой, возобновил роман со своей старой подругой Камиллой Паркер-Боулз. Спустя год Диана дала интервью Би-би-си, в котором рассказала о проблемах в браке и измене мужа: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато».
На фото: принц Чарльз с сыновьями Гарри и Уильямом на похоронах принцессы Дианы, 1997 год
31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Чарльз был в числе тех, кто отправился во Францию, чтобы доставить тело бывшей жены в Лондон, а потом вместе с сыновьями шел за гробом до Вестминстерского аббатства, где состоялась церемония прощания.
Принц Чарльз дважды побывал в России. В мае 1994 года по приглашению Анатолия Собчака он посетил Санкт-Петербург, став первым членом британской королевской семьи, приехавшим в Россию после 1917 года (родители Чарльза — королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп — посетили Россию через несколько месяцев, в октябре 1994 года). В первый приезд Чарльз побывал в Петропавловской крепости, открыл памятную табличку в честь учреждения в Петербурге британского консульства, возложил венок на могилы жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище и посмотрел «Пиковую даму» в Мариинском театре.
В 2003 году Чарльз вернулся в Россию. На этот раз он посетил не только Санкт-Петербург, но и Соловки, отдав дань уважения памяти жертв располагавшегося там когда-то одного из «островов» архипелага ГУЛАГ.
В апреле 2005 года Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, ставшей королевой-консортом. Они познакомились за много лет до свадьбы: Камилла была в близких отношениях с принцем еще в начале 1970-х, однако ее кандидатура в качестве невесты не устраивала королеву. Несмотря на утверждения Дианы, что Чарльз изменял ей с Камиллой на протяжении их брака, Паркер-Боулз эти обвинения отрицала, заявляя, что разорвала отношения с принцем, как только он женился.
Как и все члены британской королевской семьи, Чарльз активно занимался благотворительностью, патронируя около 350 различных фондов и организаций. Увлекаясь архитектурой, принц основал Foundation for Building Community, под эгидой которого был построен экспериментальный город Паундбери в стиле неоисторизма. В 2008 году газета Daily Telegraph назвала Чарльза самым трудолюбивым членом королевской семьи. По данным издания, только в 2008 году он провел 560 официальных встреч, в 2010-м — 499, а в 2011-м — более 600.
За свою деятельность по защите природы Чарльз был удостоен множества наград. Например, в Бразилии в 2009 году он был назван «Другом леса» (Friend of the Forest and Climate Award), а Королевское общество защиты птиц наградило его своей медалью. В 2012 году в честь Чарльза был назван новый вид древесных лягушек — Hyloscirtus princecharlesi.
В 2016 году принц Чарльз принял участие в необычном номере, посвященном 400-летней годовщине смерти Шекспира. Сразу несколько знаменитых актеров, в том числе Бенедикт Камбербатч, Иан Маккелен, Дэвид Теннант и Джуди Денч, спорили, как правильно произносить знаменитую фразу «To be or not to be? That is a question». Точку в споре поставил Чарльз как принц с почти 70-летним опытом.
Чарльз носил титул принца Уэльского почти 65 лет — дольше, чем кто бы то ни было другой. Он также побил рекорд по времени пребывания в статусе наследника британского престола (70 лет — с 1952 по 2022 год), превзойдя своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.
Как наследник престола, Чарльз исполнял множество возложенных на него королевой обязанностей — представлял королевскую семью на различных мероприятиях в Великобритании (в последние годы нередко подменяя свою мать), вручал награды, возводил в рыцарское звание, а также неоднократно посещал другие страны, продвигая интересы Британии. В общей сложности Чарльз успел посетить около ста государств. Первым официальным визитом Чарльза за границу была поездка на Мальту в 1968 году, последней поездкой в статусе принца Уэльского стал визит в Руанду в июне 2022 года. В конце мая Чарльз посетил Румынию, встретившись там с беженцами с Украины. Как и в марте 2022 года, принц осудил начатую Россией военную операцию, назвав ее грубой агрессией, и выразил восхищение «необыкновенным мужеством и стойкостью» украинцев.
В 2014 году скандал вызвали слова принца, который, как сообщали британские СМИ, в частном разговоре сравнил действия президента России Владимира Путина с действиями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Посольство России в Лондоне тогда потребовало объяснений.
«В Москве обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию относительно высказываний принца Чарльза, которые он сделал, как утверждают, в частном разговоре, находясь с визитом в Канаде. По мнению российского МИДа, если эти слова действительно имели место, то они, безусловно, не делают чести будущему британскому монарху», — отмечалось в заявлении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что в британском МИДе от дачи разъяснений уклонились.
8 сентября 2022 года было объявлено о смерти Елизаветы II, и ее старший сын стал новым монархом Соединенного Королевства. В русскоязычной традиции имена британских монархов германизируются, и нового короля, как и двух его предшественников, правивших в XVII веке, в России стали называть Карлом. Для нас он Карл III, хотя в Англии остался Чарльзом.
Официально Карл III будет коронован в качестве монарха Великобритании (он также считается королем ряда стран, входящих в Британское содружество) 6 мая 2023 года. Ему 74 года, однако он не войдет даже в первую десятку старейших среди правящих сейчас в разных странах мира монархов. Лидером по этому показателю сейчас считается 92-летний эмир Аджмана (входит в состав ОАЭ) Хумайд IV ибн Рашид ан-Нуайми. Если же считать только глав независимых государств, то старейшим в мире монархом после смерти Елизаветы II стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, которому недавно исполнилось 87 лет.
Чтобы вернуть Британии статус страны, управляемой самым старым монархом мира, Карлу III надо постараться — пережить придется не только саудовского короля Салмана, но также правящего Ватиканом папу римского Франциска (86 лет), норвежского короля Харальда V (86 лет), эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (85 лет, взошел на престол в 83 года, то есть самым старым среди правящих монархов мира), датскую королеву Маргрете II (83 года), князя Лихтенштейна Ханса-Адама II (78 лет), шведского короля Карла XVI Густава (77 лет) и султана Брунея Хассанала Болкиаха (76 лет).