Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях

Как и все члены британской королевской семьи, Чарльз активно занимался благотворительностью, патронируя около 350 различных фондов и организаций. Увлекаясь архитектурой, принц основал Foundation for Building Community, под эгидой которого был построен экспериментальный город Паундбери в стиле неоисторизма. В 2008 году газета Daily Telegraph назвала Чарльза самым трудолюбивым членом королевской семьи. По данным издания, только в 2008 году он провел 560 официальных встреч, в 2010-м — 499, а в 2011-м — более 600.

За свою деятельность по защите природы Чарльз был удостоен множества наград. Например, в Бразилии в 2009 году он был назван «Другом леса» (Friend of the Forest and Climate Award), а Королевское общество защиты птиц наградило его своей медалью. В 2012 году в честь Чарльза был назван новый вид древесных лягушек — Hyloscirtus princecharlesi.

В 2016 году принц Чарльз принял участие в необычном номере, посвященном 400-летней годовщине смерти Шекспира. Сразу несколько знаменитых актеров, в том числе Бенедикт Камбербатч, Иан Маккелен, Дэвид Теннант и Джуди Денч, спорили, как правильно произносить знаменитую фразу «To be or not to be? That is a question». Точку в споре поставил Чарльз как принц с почти 70-летним опытом.