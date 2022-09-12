Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска Политика, 01:04
Байден и Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II Политика, 00:58
Минцифры сообщило о 35 тыс. атак на систему электронного голосования Политика, 00:44
NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины Политика, 00:40
ЦИК объявил предварительные итоги выборов глав регионов Политика, 00:35
В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное Политика, 00:32
Сборная Италии победила на отобранном у России ЧМ по волейболу Спорт, 00:05
США перестали закупать железо и сталь в России Бизнес, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На Украине задержали экс-главу Харьковского СБУ по делу о госизмене Политика, 11 сен, 23:52
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 11 сен, 23:45
ЦИК назвал предварительные итоги выборов глав Бурятии и Томской области Политика, 11 сен, 23:36
Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией Политика, 11 сен, 23:27
Крейчикова и Синякова собрали карьерный «Большой шлем» в парном разряде Спорт, 11 сен, 23:05
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 11 сен, 22:55
Умерла Елизавета II ,  
0 

Байден и Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II

Президент США Байден и президент Германии Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II
Президент и первая леди США, а также президент Германии посетят Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Прощание с ней будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Президент США Джо Байден 11 сентября принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, передает Fox News.

Американский лидер посетит панихиду по королеве Елизавете II. Белый дом также объявил, что его будет сопровождать первая леди США Джилл Байден.

Похороны Елизаветы II также посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Der Spiegel.

Елизавета II умерла 8 сентября в Балморале. Незадолго до смерти здоровье королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий. После ее смерти в королевстве был объявлен десятидневный траур. По просьбе нового короля Карла III, траур продлится еще неделю после похорон королевы, которые состоятся 19 сентября.

Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Ранее 11 сентября катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал и направился в Эдинбург. Похоронный кортеж совершит шестичасовое путешествие, проехав через Абердин и Данди, в общей сложности 175 миль (280 км). Он направляется во дворец Холирудхаус, официальную резиденцию британского монарха в столице Шотландии, и будет находиться в Тронном зале.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и официально вступил на престол 10 сентября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Они либо фанаты, либо хейтеры: как сделать зумеров постоянными клиентами
Инструкции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной его матери. Он отметил, что с именем британской королевы «неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».

Тем не менее в Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II. Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах британской королевы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что пока еще не известен протокол.

Свои соболезнования выразили также президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США Германия Великобритания Джо Байден Джилл Байден Франк-Вальтер Штайнмайер Елизавета II
Материалы по теме
Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург
Политика
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Политика
«Потеряли близкого человека». Как британцы прощаются с Елизаветой Второй
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter