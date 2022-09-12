Байден и Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II

Президент и первая леди США, а также президент Германии посетят Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Прощание с ней будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Президент США Джо Байден 11 сентября принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, передает Fox News.

Американский лидер посетит панихиду по королеве Елизавете II. Белый дом также объявил, что его будет сопровождать первая леди США Джилл Байден.

Похороны Елизаветы II также посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Der Spiegel.

Елизавета II умерла 8 сентября в Балморале. Незадолго до смерти здоровье королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий. После ее смерти в королевстве был объявлен десятидневный траур. По просьбе нового короля Карла III, траур продлится еще неделю после похорон королевы, которые состоятся 19 сентября.

Ранее 11 сентября катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал и направился в Эдинбург. Похоронный кортеж совершит шестичасовое путешествие, проехав через Абердин и Данди, в общей сложности 175 миль (280 км). Он направляется во дворец Холирудхаус, официальную резиденцию британского монарха в столице Шотландии, и будет находиться в Тронном зале.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и официально вступил на престол 10 сентября.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной его матери. Он отметил, что с именем британской королевы «неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».

Тем не менее в Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II. Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах британской королевы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что пока еще не известен протокол.

Свои соболезнования выразили также президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры.