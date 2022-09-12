Politico узнало, что лидеров привезут на похороны Елизаветы на автобусах

Мировые лидеры, направляющиеся на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, должны прилететь в страну коммерческими рейсами, пишет издание Politico

со ссылкой на документы.

Им запретили использовать вертолеты и свои автомобили — их доставят на автобусах.

«Можете ли вы представить Джо Байдена в автобусе?» — отметил иностранный посол в Лондоне.

На похоронах смогут присутствовать только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны. Те, кто не сможет участвовать в похоронах, могут выбрать кого-то другого в качестве своего представителя, например главу правительства.

Накануне панихиды король Карл III устроит прием для всех зарубежных лидеров в Букингемском дворце.

Главы государств смогут присутствовать на прощании с телом королевы и сразу после этого расписаться в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе. Им позволят отдать дань уважения покойной королеве в течение трех минут.

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