Путин принес соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Карл III
Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери, королевы Елизаветы II.
«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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