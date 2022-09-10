Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Карл III официально стал королем Великобритании после того, как этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в субботу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, сообщает Independent.
В Совет по престолонаследию вошли члены Тайного совета, который состоит из советников королевы — наиболее уважаемых и опытных бывших и действующих политиков. Всего их около 700, однако в церемонии приняли участие около 200 человек. Совет по престолонаследию утвердил Карла III королем, после чего первые лица государства подписали соответствующую прокламацию.
В числе тех, кто поставил свои подписи, были сын короля Уильям, который накануне получил титул принца Уэльского и стал официальным наследником, жена Карла III — королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, недавно назначенная лордом-председателем Совета (возглавляет Тайный совет) Пенни Мордонт, премьер-министр Лиз Трасс.
Сам Карл III на этой части церемонии не присутствовал. Однако в рамках второй части он принесет клятву, а также утвердит распоряжения, которые обеспечат преемственность правительства.
На церемонии Совета по престолонаследию присутствовали также бывшие премьер-министры Британии — Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.
В Британии продолжается десятидневный траур по скончавшейся королеве Елизавете II. Она умерла во второй половине дня в четверг, в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого врачи выражали беспокойство ее состоянием здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением
После смерти матери 73-летний принц Чарльз автоматически стал королем, взяв имя Карл III. Церемония в Сент-Джеймсском дворце носила исключительно формальный и церемониальный характер.
Вечером 9 сентября Карл выступил с первым обращением к народу, в котором назвал королеву источником вдохновения и примером для него и его семьи. Новый король также пообещал служить британскому народу до конца своих дней и защищать конституционные принципы государства.