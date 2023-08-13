Посол Нигера обвинил хунту в пытке голодом свергнутого президента

Посол Нигера в США рассказал об отсутствии доступа президента страны к еде и газу для приготовления пищи. США предупреждали мятежников об ответственности за сохранность жизни Базума, те грозили убить его в случае интервенции

Мохамед Базум (Фото: Bernd von Jutrczenka / Getty Images)

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, содержится в неосвещенном подвале своей резиденции, он отрезан от использования газа, электричества и пополнения запаса продуктов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на нигерийского посла в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири.

Дипломат — близкий соратник президента и ежедневно с ним созванивается, указывает агентство. По словам посла, мятежники «убивают его». «План главы хунты состоит в том, чтобы заморить голодом [президента Нигера]», — подчеркивает он. Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее.

Вместе с тем, 12 августа мятежники впервые разрешили врачу посетить семью президента и передали немного продовольствия, сообщил Associated Press один из советников главы Нигера, попросивший об анонимности.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила власть. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.

Мятежники пригрозили убить президента, если другие страны предпримут попытку интервенции, писала AP со ссылкой на источники. По сведениям агентства, такое предостережение получила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая посетила страну в начале августа. Она предложила путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники «не проявили особого интереса». Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента.

О возможности военного вмешательства в происходящее в Нигере сообщали в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), из-за чего новые нигерийские власти закрыли воздушное пространство и стянули войска к столиц — городу Ниамей. Однако пока вооруженные силы стран — участник организации не готовы к операции, из-за чего они перенесли совместную встречу по вопросу противодействия мятежу.

МИД России охарактеризовал переворот в Нигере как «антиконституционную затею» и выражал надежду на освобождение Базума. В то же время в ведомстве считают контрпродуктивным любое внешнее вмешательство в ситуацию.

